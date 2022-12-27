. Филиппа Киркорова обосрал кролик

Певец Филипп Киркоров стал жертвой кролика. С артистом приключился конфуз на съемках новогоднего шоу «Маска + Аватар». В финале выпуска поп-король вместе с другими членами жюри и участниками проекта собрался за накрытым столом и поднял бокалы, поздравляя зрителей с наступающим праздником. Певец для пущего эффекта взял в руки символ грядущего года – черного кролика. Однако животному было явно неуютно в руках у артиста из-за доносившихся со всех сторон громких звуков, к тому же тот высоко его поднял, чтобы всем показать. В итоге от ужаса пушистый питомец начал справлять нужду прямо на Киркорова, а певец раскричался и выронил зверька. К счастью, кролика успели поймать, а то все могло бы закончиться для него печально.Теперь в Сети шутят, что Киркорову грядущий год ничего хорошего не сулит, раз он позволил себе так беспечно обращаться с его символом. А еще поп-королю посетовали учиться на чужих ошибках, напомнив, что в похожую ситуацию в прошлом году попал Николай Басков. Михаил Зарецкий. Он объяснил «натуральному блондину», как правильно брать хищника в руки, и артист, казалось, сделал все по инструкции, но полосатый малыш все равно очень испугался и обделался прямо в руках у Баскова. Правда, в отличие от Киркорова, который так растерялся, что едва не убил кролика, Николай отнесся к ситуации с юмором и предположил, что конфуз является хорошей приметой. «К деньгам!» — пошутил он.