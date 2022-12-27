. Hollywood Reporter включил "Иронию судьбы" в число лучших рождественских фильмов
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Hollywood Reporter включил "Иронию судьбы" в число лучших рождественских фильмов

Hollywood Reporter включил "Иронию судьбы" в число лучших рождественских фильмов

Американский журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших неголливудских фильмов о Новом годе и Рождестве. Авторы выложили перечень на официальном сайте издания, упомянув легендарную советскую комедию "Ирония судьбы, или С легким паром!".

"Эта безумная романтическая комедия советской эпохи, действие которой разворачивается в канун Нового года, включает в себя безумный сюжет, галлоны выпивки и несколько довольно запоминающихся песен на стихи Бориса Пастернака. [Главный герой] Женя (Андрей Мягков) после традиционной банной вечеринки с друзьями случайно садится в самолет из Москвы в Ленинград и, потеряв сознание в полете, не понимает, что он попал в другой город. Он говорит таксисту свой московский адрес, 3-я улица Строителей, но оказывается на одноименной улице в Ленинграде в квартире с идентичной советской планировкой. Он теряет сознание, но его обнаруживает квартирантка, Надя (Барбара Брыльска)", – описывают американские журналисты сюжет культового советского фильма.


Полный список лучших неамериканских фильмов про Новый год и Рождество по версии журнала:


"Счастливого Рождества" (Франция);
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (СССР);
"Однажды в Токио" (Япония);
"101 Рейкьявик" (Исландия);
"Черное Рождество" (Канада);
"8 женщин" (Франция);
"Клаус" (Испания);
"Надежда" (Норвегия);
"Девушка со спичечной фабрики" (Финляндия);
"Манеры выживать 5+" (Япония);
"Назови меня своим именем" (Италия);
"Санта на продажу" (Финляндия).

Ранее россияне выбрали лучшую новогоднюю книгу. В исследовании приняли участие свыше 500 читателей со всей страны, и 80% респондентов добавили, что верят в новогодние чудеса.

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По материалам: uposters.ru

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