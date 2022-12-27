. Хозяйке на заметку: почему стреляет масло на сковороде, и как жарить пищу без брызг и ожогов

Приятного в брызгах раскаленного масла мало. Ожоги на коже и жир по всей кухне явно не порадуют хозяйку. Поэтому стоит узнать, почему стреляет растительное масло на сковороде. Редакция Rsute собрала полезные советы, которые помогут избежать неприятностей при жарке пищи.

Почему стреляет масло на сковороде

Ничего удивительного в этом нет. Раскаленное растительное масло начинает «стрелять», когда вступает в контакт с водой. Это связано с разной температурой испарения.

Вода раньше переходит в другое агрегатное состояние. Когда она нагревается до 100 градусов, то превращается в пар. Именно на этапе испарения полярной жидкости и происходит бурная реакция. Растительному маслу для испарения нужно достичь температуры 160-180 градусов.

Минимизировать риск появления масляной «канонады» поможет равномерное нагревание масла на среднем огне. Накройте сковороду крышкой. Если масло все же контактирует с водой, то брызги не будут слишком сильными. Крышка защитит от попадания жира на плиту и другие предметы.

Хозяйке на заметку: бурная реакция чаще наблюдается на сильном огне. Поэтому лучше понемногу разогреть сковороду, а потом помещать продукты, не добавляя газ. На медленном огне вода тоже испаряется, но более спокойно.

Жарим еду без брызг и ожогов: полезные советы





Масло не будет стрелять, если удалить влагу из продукта. Например, полуфабрикаты можно несколько минут сушить на сухой сковороде. За это время влага улетучится и брызг не будет.

Совсем другое дело, если в составе растительного масла есть вода. Иногда ее добавляют недобросовестные производители, чтобы удешевить продукт. Поэтому выбирайте качественное масло, не экономьте.

Полезные советы, которые помогут жарить еду без брызг и ожогов:

раскалите сковороду перед добавлением масла, чтобы влага полностью испарилась;

если раскаленное масло все равно стреляет, добавьте в него немного соли;

котлеты, рыбу и мясо панируйте мукой или сухарями — они препятствуют контакту масла с водой.

Раскаленное масло можно «утихомирить», уменьшив огонь. Сковороду накройте крышкой, и за считанные секунды бурная реакция прекратится.

Теперь вы знаете, почему стреляет масло на сковороде. Следование рекомендациям поможет избежать неприятных ожогов и необходимости отмывать жирные пятна с поверхностей.