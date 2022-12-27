. Игорь Кобзев: детская поликлиника №8 в Ново-Ленино откроется в марте 2023 года

27 декабря во время прямой линии с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым прозвучал вопрос от жителей Ново-Ленино о том, когда достроят и откроют детскую поликлинику №8. Отвечая на вопрос, глава региона отметил, что до конца 2022 года строительство учреждения завершат, после этого проведут лицензирование объекта. Открытие полклиники планируется к 8 марта 2023 года.

В июле Игорь Кобзев проверил ход строительства поликлиники №8 в Ново-Ленино. На тот момент работы там были закончены на 98%. В новой поликлинике оборудуют современные клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории. В отделении восстановительной медицины сделают физиоотделение, кабинеты лечебной физкультуры и массажа, душевой зал, бассейны для занятий плаванием грудничков, детей дошкольного и школьного возраста. В здании поликлиники разместятся отделение медико-социальной помощи, отделение организации медицинской помощи в образовательных учреждениях, отделение неонатологии, подростковый центр, помещения дневного пребывания на 12 коек при отделении восстановительной медицины.