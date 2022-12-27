. Яна Рудковская рассказала о смерти дочери

Продюсер Яна Рудковская призналась в страшной потере. Трагическое событие произошло несколько лет назад. Ошеломительное признание сделала Яна Рудковская на шоу НТВ «Секрет на миллион». Продюсер призналась, что пару лет назад она и ее муж Евгений Плющенко потеряли дочку.Ее вынашивала суррогатная мама вместе с сыном звездной пары Арсением, но девочке не суждено было выжить. Сурмаме подсадили сразу два эмбриона, но мальчик оказался сильнее. «Я спросила у врачей, почему так. Мне ответили, что девочки у нас слабые, а мальчики — сильные», - поведала Яна Рудковская. Знаменитость не скрыла, что все равно не отказалась от идеи рождения дочери. Уже в ближайшее время она и Евгений Плющенко вновь планируют обратиться за помощью к одной из сурмам.