. Юлианна Караулова поделилась интимными подробностями родов
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Юлианна Караулова поделилась интимными подробностями родов

Юлианна Караулова поделилась интимными подробностями родов
Певица Юлианна Караулова рассказала о своих родах. Певица поразила Наталью Подольскую тем, как не торопясь собиралась в роддом. Юлианна Караулова уже много лет выступает на сцене. Она успевает не только заниматься творчеством, но и строить семью. Лишь в прошлом году певица узаконила отношения с саунд-продюсером Андреем Черным. Более того, она впервые стала мамой. Теперь звезда растит сына Александра.  На этот раз Караулова стала гостьей передачи Натальи Подольской «Ваша Наташа». Она рассказала, какая у нее была беременность. Из-за угроз певица практически семь месяцев не двигалась. Она признавалась, что ей порой было сложно ничего не делать. Артистка призналась, что и роды — сложный процесс. 
«В день X у меня начались схватки с утра. Я пошла, сделала укладку, сделала ногти, собрала сумку. Мне еще не было сильно больно. Ко мне приехала подружка в этот день. Андрей меня спросил, есть ли у него время, чтобы съездить на студию. Я сказала, что есть. Он уехал на студию. Когда у меня начались схватки, приехал Андрей. Мы пожарили мясо на гриле, сделали картошечку. В тот момент, когда я села есть, у меня начались уже сильные схватки, болезненные. А моя мама стояла и вот так на меня смотрела», — поделилась Юлианна.  «Сумасшедшая», — заявила Подольская. По словам певицы, когда она приехала в роддом, то врачи сразу заявили, что это было не зря.  «Я приехала и буквально часа через три я родила. Тяжелый процесс — роды, тяжело восстановление после. Гормональный всплеск», — рассказала звезда. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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