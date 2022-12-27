. Как менялся паспорт в России

90 лет назад, 27 декабря 1932 года, началась массовая паспортизация граждан

Серый, темно-зеленый и темно-красный — советский и российский паспорт за свою жизнь примерил не одну обложку. Менялось и содержание главного удостоверения личности — в разные годы в паспорт вписывали происхождение, национальность и даже судимость и группу крови. Наше издание перелистало паспорта разных лет и перечитало по ним историю страны.

До паспортизации всей страны

Историки утверждают, что сам термин «паспорт» впервые появился в средневековой Европе. Однако его точное «место рождения» неизвестно, за первенство же в этом вопросе борются итальянцы и французы.

Итальянцы настаивают, что «паспорт» произошел от двух слов: passa — «проходить» и porto — «порт». Таким образом, наличие такого документа давало человеку право проезда через гавань. Французы же настаивают, что в основе второй части «паспорта» лежит слово porte — «дверь», а назначение такого документа — проходить через ворота городской крепости.

Считается, что зачатки паспортной системы в России появились в Смутное время в виде «проезжих грамот», которые были нужны главным образом с полицейской целью. Сформировалась же паспортная система в эпоху правления Петра I. С 1721 года паспорта выдавали крестьянам, временно покидающим постоянное место жительства. При этом дворянству, офицерам, чиновникам, духовенству, а также почетным жителям городов никаких паспортов для перемещения внутри страны не требовалось.

Обратная ситуация сложилась в 1932 году. Тогда первыми паспорта стали получать именно жители городов, поселков городского типа и районных центров. При этом паспорта не выдавались жителям сельской местности. Уравнять в правах горожан с деревенскими решили только в 1960-е годы. А с 1974 года паспорта впервые стали обязательными для всех граждан, достигших 16 лет.

Ленин против паспорта

Но вернемся к истории российской паспортной службы, которая в декабре отмечает 90-летие. Все началось с постановления »Об образовании Главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР» от 27 декабря 1932 года. Этот орган создали для общего руководства милицией, а также для введения по всему Советскому Союзу единой паспортной системы.

Как отмечалось выше, на момент распада Российской империи и образования Российской Советской Республики в 1917 году, то есть еще за 15 лет до выхода вышеупомянутого постановления, паспорта в стране уже были. Однако сразу после революции их упразднили, а паспортную систему ликвидировали как одно из проявлений царской отсталости и деспотизма.

«Ленин считал, что в России паспорта должны быть уничтожены, чтобы ни один буржуй не смел мешать никакому крестьянину жить и работать там, где ему угодно», — сделал для нашего издания экскурс в историю зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.





При этом вождь пролетариата утверждал, что в других государствах «давно уже нет паспортов», что отчасти правда, сказал депутат. «Но там и по сей день существуют другие «аналоги» паспорта и идентификация личности происходит иначе, сообразно менталитету и образу жизни», — отметил Выборный.

После отмены паспортов удостоверением личности признавался любой официально выданный документ — от справки волисполкома до профсоюзного билета. В 1922 году всем гражданам Российской Федерации (так страна стала называться с 1918 года. — Прим. ред.) и вовсе разрешили свободное передвижение. Правда, длилась вольница недолго - до начала 1930-х, когда и зародилась современная паспортная служба.

Происхождение, национальность, пол

В разное время в паспорта СССР вносилась группа крови, социальное положение, сведения о местах работы и проведенном на них времени, данные об отсутствии или наличии права на нахождение в окрестностях режимных городов и другие.

Увидеть все образцы паспортов XX века сегодня можно в единственном в стране музее паспорта при главном Управлении МВД России по Нижегородской области.

«История паспортов — это история России и история государственной власти. Какая власть, такой и паспорт», — поделилась своими наблюдениями с нашим изданием директор музея Ольга Лицова. Так, в паспортах Российской империи указывалось вероисповедание — это был важный пункт, прочитав который граждане понимали, с кем именно имеют дело. «В основном, конечно, паспорта получали православные, но были и иудеи, и представители других религий», — рассказала Лицова.

В начале советской власти важным пунктом было происхождение: пролетарское, крестьянское, из интеллигенции и так далее. «И уже только по одному происхождению человеку давалась оценка. А запись «из интеллигенции» вообще могла стать клеймом на всей биографии», — подметила эксперт.





«Во второй половине века в паспортах стали указывать судимость — и это еще один показатель государственной политики в стране на тот период», — сообщила Ольга Александровна. Кстати, такая пометка сохранялась вплоть до 90-х годов.

В 1974 году была замена документов, тогда появились красные паспорта с гербом, которые пришли на смену зеленым, а до этого серым. «Там уже не было, конечно, ни вероисповедания, ни происхождения, но был пункт национальность — пресловутый пятый пункт», — рассказала директор музея паспорта.

По мнению Лицовой, это нужно было в первую очередь, чтобы подчеркнуть многонациональность государства, а совсем не для того, чтобы ущемить в правах представителей той или иной этнической группы, в чем впоследствии неоднократно обвиняли советские власти.

Убрать графу «Национальность» по примеру Германии решили в 1992 году, напомнил депутат Анатолий Выборный. Однако в некоторых странах такая графа есть до сих пор, например в Китае, рассказал депутат.

«Время от времени от моих коллег в Госдуме исходит инициатива вернуть ее обратно, но это не получает одобрения экспертного сообщества, — сообщил парламентарий. — Действующим законодательством не предусматривается внесение в паспорт сведений о национальности».

Что же касается современных паспортов, в них уже нет ни вероисповедания, ни происхождения, ни национальности, но указывается пол, в документах прежнего образца такой графы не было. «Видимо, этот вопрос стал настолько актуальным, что в паспорт потребовалось внести такую графу», — заключила Ольга Лицова.

Что важно знать о гражданине сегодня

Паспорт, каким мы знаем его сегодня, утвердили постановлением Правительства от 8 июля 1997 года № 828, а выдавать новые документы начали в октябре того же года. Получать паспорт тогда стали с 14 лет, а не с 16, как раньше. Это же постановление установило срок, когда советские паспорта следовало обменять на российские, — до 1 июля 2004 года.

Как следует из документа, бланки паспорта гражданина Российской Федерации изготавливаются по единому для всей страны образцу и оформляются на русском языке. Если паспорт предназначен для жителя республики в составе России, к нему может быть выпущен вкладыш, куда вписываются сведения о личности на национальном языке.

В паспорт в обязательном порядке вносятся: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения гражданина. Также в таком документе отмечают регистрацию по месту жительства и снятие с регистрационного учета и отношение к воинской обязанности для тех, кто старше 18 лет.

По желанию в паспорте производятся отметки:

- о регистрации и расторжении брака,

- о детях (гражданах РФ не достигших 14-летнего возраста),

- о ранее выданных паспортах,

- о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами России,

- о группе крови и резус-факторе,

- об идентификационном номере налогоплательщика.

Отмена записи о детях старше 14 лет стала одним из самых болезненных перемен в истории паспорта, рассказала Ольга Лицова. «Вы не представляете, сколько было жалоб, слез, непонимания. Люди хотели, чтобы дети оставались в их паспорте в любом возрасте», — сообщила она. Однако вносить в паспорт иные сведения, отметки и записи запрещается.

Срок действия паспорта гражданина РФ:

от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста,

от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста,

от 45 лет - бессрочно.

Электронный паспорт

Образец советского, а затем и российского паспорта во многом «слизнули» с Европы, считает Лицова. В музее паспорта есть документы разных стран — австрийские, французские, иранские, китайские паспорта.

«Хочу сказать, что система идентификации личности в мире практически одна и та же. Везде это Ф. И. О., дата рождения, место рождения и привязка к постоянному месту жительства», — рассказала эксперт.

Нынешний паспорт практически идеальный, считает Ольга Александровна. Дополнять документ какими-то новыми отметками точно не стоит.

Попытки напихать в паспорт как можно больше информации не бьются с реалиями и современными тенденциями, согласен Анатолий Выборный. «Паспорт не должен быть похож на разбухшую от печатей амбарную книгу с личным делом гражданина», — отметил депутат.

«Постепенно мы вообще полностью перейдем к цифровому формату, а пока бумажный и электронный паспорт будут существовать параллельно», — рассказал Выборный.

Напомним, ранее предполагалось, что с 2023 года в Москве, Подмосковье и Татарстане начнут выдачу цифровых документов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Однако в июне этого года Минцифры заморозило проект электронного паспорта.

На запрос нашего издания в Минцифры о сроках возврата к проекту, в пресс-службе ведомства сообщили, что этот вопрос пока не решен.

Пальчики вместо фото

Тем не менее электронные паспорта — это ближайшая перспектива, уверен Анатолий Выборный. «Знаю, что молодое поколение мечтает о единой пластиковой ID-карте, где будет содержаться вся необходимая информация о гражданине», — сказал депутат.

Апгрейда паспортной системы ждут и люди старшего поколения, полагает Выборный. Вопросы по этому поводу депутату часто задают на встречах в рамках образовательного проекта «Закон на Вашей стороне».

«Например, спрашивают: а почему «последний» паспорт и фото в нем делают в 45 лет, ведь средняя продолжительность жизни в стране превысила 73 года? Действительно, как сказано в законопроекте, электронный паспорт в отличие от бумажного будет действовать в течение десяти лет, после чего он подлежит замене», — рассказал парламентарий.

При этом переход на электронные паспорта требует усиления безопасности в цифровой среде. Поэтому уже в ближайшем будущем коммерческие базы персональных данных перейдут под контроль государства, сообщил депутат.

Сейчас госорганы и банки, осуществляющие сбор и обработку биометрических персональных данных — а это отпечатки пальцев клиентов, запись голоса и снимок сетчатки глаза, — могут размещать их в Единой биометрической системе (ЕБС). В этом году парламентарии приняли закон, который перевел ЕБС в статус государственной информсистемы, то есть доступ к ней теперь не может передаваться третьим лицам, напомнил Выборный.

Зачем Маяковскому широкие штаны

О бумажных паспортах не грустит даже директор музея Ольга Лицова. «Конечно, паспорт завтрашнего дня будет в электронном виде. А бумажный паспорт можно будет увидеть только в сундуке у бабушки, ну или у нас в музее», — сказала она.

Например, среди экспонатов — паспортная книжка от января 1915 года, которую Нижегородская городская управа выдала Никольскому Ивану Кирилловичу.

«Мне даже кажется, что она пахнет восковой свечой, не парафиновой, а именно восковой, так как паспорт часто хранили за божницей, где как раз и зажигали свечи», — рассказала Лицова.

Другой документ — вид на жительство, выданный в Петербурге гражданину Финляндии для проезда в Нижний Новгород. «В качестве места регистрации указано: ярмарка, сад Аркадия, лавка 17, то есть, скорее всего, он и ехал именно на ярмарку», — предположила директор музея паспорта.

Долгое время в музее пытались раскрутить и историю еще одного документа. Это иностранный паспорт 16-летней девушки, которая, судя по отметкам в документе, в 1929 году объехала всю Европу.

«Мы долго думали, кем могла быть эта девушка: дочь дипломатов, коммивояжеров? Выяснилось, что она младшая дочь потомственных циркачей — Кухарж-Кох. Паспорт выдан в Нижнем Новгороде, значит, у этой дамы было у нас какое-то дело», — предположила Ольга Александровна.

«Кстати, знаете, зачем Маяковскому понадобились широкие штаны, кроме того, конечно, что в те времена была такая мода?» - продолжает экскурсию Лицова.

«Помните его стихотворение 1929 года «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза…»? Речь в нем идет о советском иностранном паспорте, по размеру он был больше, чем тот, который мы знаем сейчас. Прибавьте два пальца сверху и два пальца справа — такой паспорт в карманы узких штанин просто бы не поместился», — рассказала директор музея.