. Как выбрать прическу на Новый 2023 год женщинам с длинными и короткими волосами
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Как выбрать прическу на Новый 2023 год женщинам с длинными и короткими волосами

Как выбрать прическу на Новый 2023 год женщинам с длинными и короткими волосами

Ждать Нового года осталось недолго, многие люди начинают к нему готовиться заранее. Кто-то ищет вещи, в которых будет отмечать это торжество, кто-то выбирает прическу, но порой это сложная задача. Далее мы расскажем, какие женские прически подойдут для встречи Нового 2023 года.

Какую прическу выбрать на Новый год 2023

Встреча Нового года с близкими, товарищами, коллегами по работе принесет множество позитивных эмоций, мыслей и надежд. К празднованию этого торжества необходимо подготовиться заранее, ибо каким будет следующий год, зависит от того, как человек отметит долгожданный праздник. Поэтому следует подобрать не только одежду, но и прическу.

Не стоит забывать, что подбирать ее следует не по каким-то модным критериям. Она может быть очень простой, но вместе с платьем будет выглядеть отлично. Также стоит учитывать форму лица, длину и густоту волос.

Быстрые прически на Новый год


Самой простой считается конский хвост. Эта прическа подходит многим женщинам и является одной из самых популярных в мире.

Также оригинально будет смотреться косичка у виска с одной стороны. Она должна быть одна, а все остальные локоны распущенны. Эта прическа выгодно дополнит любой наряд и выделит женщину среди остальных.

Праздничные прически для коротких волос

Если у женщины короткие волосы – не беда. Их можно просто накрутить. Это будет смотреться в разы лучше, чем все остальные варианты известных причесок.


Также можно сделать прическу в стиле Мэрилин Монро. Она подчеркнет любой новогодний наряд. Не стоит забывать про красивые заколки, они дополнят не только саму прическу, но и образ в целом.

Праздничные прически для длинных волос

Прическа как у Арианы Гранде сделает любой образ неповторимым. Если женщина хочет выделиться из толпы – этот вариант подходит ей лучше всего.


Также можно собрать волосы на висках и закрепить их на затылке при помощи заколки. Это довольно простой вариант, который сможет подчеркнуть любой наряд.

Прически для распущенных волос

Лучшего варианта, чем волна или голливудский шик, не придумаешь. Такая прическа подойдет для любого праздника, а вместе с красной губной помадой и ярким макияжем подчеркнет красоту женщины.

# Общество
По материалам: rsute

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