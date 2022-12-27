. Как выжить, работая в Новогодние праздники ?

Специалист рассказал, как быть людям, которые работают в Новогодние каникулы. Новогодние каникулы у большинства россиян начнутся уже в ближайшую субботу, 31 декабря, и продлятся 9 дней. Однако отдыхать будут не все, — многим все же придется выходить на работу. Психологи рассказали, как смириться с этим фактом и не испортить жизнь себе и близким плохим настроением. Как рассказала врач-психотерапевт Диана Генварская, если работа в праздники не является необходимостью, то от служебных обязанностей лучше отказаться. И полноценно отдохнуть в эти девять праздничных дней. В противном случае теряется способность переключаться с работы на отдых и обратно. «Это вредно для психики, когда все остальные отдыхают, а ты работаешь, потому что ты по-настоящему потом не можешь отдыхать. Не каждый человек имеет навык переключения от отдыха к работе, а это два противоположных состояния. И переключиться потом на расслабленный вид отдыха, где мы замечаем все детали окружающего пространства, нашего внутреннего ощущения, очень сложно», — сказала психотерапевт. Но если работа действительно требует включения в процессы и с этим ничего поделать нельзя, то себя можно не только уговорить, но и «подкупить». Вернее, поощрить приятным подарком, тем более, что за выход в выходные дни оплата происходит в двойном размере. Об этом напомнила психолог Ольга Батуева, ее слова привело РИА «Новости». Эксперт посоветовала, когда все же наступят выходные дни, порадовать себя чем-нибудь приятным. А также отпраздновать Новый год повторно в другой день. «За то, что человек работает в выходной день, он получает деньги в двойном размере, потом он с удовольствием на эти деньги может отдохнуть, купить себе что-нибудь. Тут каждый выбирает для себя то, что ему полезно и приятно. Кто-то идет на шоппинг, кто-то идет в спортзал или просто гулять, кто-то идет в SPA-салон, кто-то сидит дома и смотрит сериал», — отметила психолог. Хотя что говорить о праздниках, если даже в оптуск многие россияне в уходящем 2022 году не пошли. Ранее стало известно, что в большинстве случаев отказ от положенных 28 дней связан с «производственной необходимостью». Многие отметили, что просто не могут оставить свой пост и передать дела коллегам.