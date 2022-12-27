. Крытый ледовый каток в Пади Долгой будет носить название «Иркутск»
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Крытый ледовый каток в Пади Долгой будет носить название «Иркутск»

Крытый ледовый каток в Пади Долгой будет носить название «Иркутск»

27 декабря в думе Иркутска выбрали название для нового катка в Пади Долгой. В обсуждении приняли участие председатель думы Евгений Стекачев, мэр Иркутска Руслан Болотов, заместитель мэра – глава Свердловского округа Антон Медко, депутат Василий Донских. Ранее депутаты думы вместе с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике организовали конкурс на лучшее название ледового дворца. Всего поступило более 600 заявок, из них около 190 уникальных, неповторяющихся наименований. Коллегиальным решением выбран победитель. Крытый тренировочный каток назовут «Иркутск», сообщает пресс-служба городской думы.

Мэр города Руслан Болотов предложил оформить внутри ледовый дворец фотографиями спортсменов, которые внесли свой вклад в развитие спорта. На заседании участники обсудили необходимость предусмотреть в следующем году закупку экипировки для юных спортсменов.

Открыть ледовый каток планируют в первом квартале 2023 года. Кроме того, рядом со спортивным объектом ведется благоустройство рекреационной зоны «Падь Долгая». В этом году уже закончили первый этап работ, установили освещение и часть игрового оборудования. Также планируется, что в начале следующего года по объездной Университетский – Первомайский запустят общественный транспорт, который будет останавливаться около катка. Для него уже подготовлен заездной карман.

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По материалам: irk

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