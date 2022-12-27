. Лариса Гузеева зажгла на новогоднем корпоративе, разбив кучу тарелок

Телеведущая Лариса Гузеева показала, как умеют веселиться представители шоу-бизнеса. Лариса Гузеева легко может назвать себя компанейским человеком. Телеведущая дружит со многими коллегами, открыто восхищаясь их талантами. Накануне звезда показала закулисье новогодних телешоу, а после отожгла на вечеринке у своего друга, актера Эвклида Кюрдзидиса. Сначала артистка обменялась любезностями с Дмитрием Дибровым. Выяснилось, что женатый телеведущий не прочь связать себя узами брака с Ларисой Андреевной. «Знаете, у меня всегда был с собой паспорт. А ну Гузеева возьмет и скажет: «Я вас люблю, молодой человек, пойдемте в ЗАГС. Но она не говорила этого никогда. А теперь зачем мне таскать с собой паспорт? Вот Гузеева, у нее все в порядке!»— пошутил Дибров. В ответ Гузеева призналась, что всегда восхищалась эрудицией Дмитрия. «Мне бы его мозги, я бы ни с кем не здоровалась!» — заверила ведущая. А вот с Леонидом Якубовичем и Валерием Сюткиным телезвезда решила сообразить на троих, пошутив, что собралась с ними похмеляться.Уже вечером артистка отметилась на новогоднем корпоративе со съемочной группой. Команда провожала старый год в ресторане Эвклида Кюрдзидиса, где под конец вечера с блеском исполнила давнюю греческую традицию битья тарелок. Лариса Андреевна так разошлась, что побила целую стопку посуды, отказавшись делиться с кем бы то ни было. Это занятие невероятно увлекло ее, судя по тому, с каким задором она бросала тарелки себе под ноги.