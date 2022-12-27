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Лавров увидел физическую угрозу из Вашингтона для президента России

Лавров увидел физическую угрозу из Вашингтона для президента РоссииЛавров: в Вашингтоне, по сути, угрожают физическим устранением президента России

Заявления «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения главы российского государства. На это в интервью ТАСС указал глава МИД России Сергей Лавров.

Он предупредил, что «если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».

Ранее российское посольство в Вашингтоне обратило внимание на один из «сумасшедших» вариантов американского командования — нанесение так называемого обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству. «Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. В противном случае — мир и вправду вплотную подошел к опасной черте и на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики», — отметили дипломаты

# В мире
По материалам: lenta.ru

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