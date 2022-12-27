. Лолита Милявская снова мешалась в коммунальный скандал
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Лолита Милявская снова мешалась в коммунальный скандал

Лолита Милявская снова мешалась в коммунальный скандал
Певица Лолита Милявская возмущена происходящим. 59-летняя певица вернулась в Москву после тяжелых гастролей, однако отдохнуть ей не удалось. Лолиту разбудила подруга Катерина Кравцова — солистка группы «Стрелки», которая известна зрителям как Радистка Кэт. Артистка оказалась в сложной ситуации – ее дом в ТСН в подмосковном Красногорске, где она живет с сыновьями Даниилом и Федором, оказался обесточен. «За окном минус, двое детей, кстати, еще достаточно маленьких. Отключили электроэнергию, а дом отапливается электрическим котлом. Несмотря на то, что у Кати нет долгов. Я много лет дружу с Катей. Более целеустремленного человека практически не знаю. Одна вытянула двоих детей, дом построила, работает. Закончила юридический параллельно. Письма писала везде, как и положено по закону!.. Люди! Скоро Новый год. Что происходит? Это уголовное преступление — отключать дом от электричества, где всё отопление на нём!» — возмутилась Милявская.
У Кравцовой прямой договор с «Мосэнерго». Однако часть электросетей оказалась в частной собственности. И теперь жители дачного массива должны будут платить бизнесвумен, причем, как они опасаются, по сильно завышенному тарифу. Лолита пожаловалась, что, несмотря на публичность, она за годы карьеры не обросла нужными связями. Поэтому певица решила обратиться за помощью через свои соцсети. «Катю принуждают заключить договор с ИП, чтобы, естественно, платить дороже за электричество! Не поняла я одного: сети ведь государственные! Какая-то баба купила кусочек электросетей и сказала: «Всё, теперь платить будешь мне». Через управляющую компанию Кате в декабре уже пять раз отключали свет. Двое детей. Люди, что же вы делаете? Свои своих же мочат! Купить кусочек электросетей и дальше нагибать жильцов! Слушайте, мы же не в 90-е живем! Это же зима и дети, хочется уголовную статью завести сразу», — эмоционально высказалась исполнительница хита «На «Титанике»».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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