. Лунный день сегодня 27 декабря 2022 года
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Лунный день сегодня 27 декабря 2022 года

Лунный день сегодня 27 декабря 2022 года

Энергетика дня прекрасно подходит для воплощения в жизнь самых смелых планов. Выбрать правильный маршрут, чтобы прийти к намеченной цели, вам помогут советы лунного календаря.


В целом день можно считать относительно благоприятным, однако, будут свои «но» и «если», о которых нужно помнить. В такие дни как сегодня нельзя утопать в неприятных мыслях. Астрологи советуют следовать пяти советам, которые помогут вам мыслить позитивно. Луна сегодня хочет, чтобы мы с вами видели во всем хорошее, а не искали изъяны друг в друге и в происходящих с нами событиях.

Фаза Луны: наступает 4 лунный день. Луна понемногу набирает силы, проводя первый свой день в Знаке Рыб. В такой период реально изменить жизнь к лучшему благодаря силе слова и мысли. Правильный эмоциональный настрой принесет желаемое. Это энергетически хороший день, который будет благоприятным для уверенных в себе людей и удачным для тех, кто хочет раскрыть творческий потенциал.

Магнитные бури 27 декабря: сегодня магнитосфера Земли будет возбуждена, но вероятность того, что все перерастет в магнитную бурю, низка. Тем не менее, лучше не переутомляться.

Что принесет удачу сегодня


умеренность во всем;
спокойные физические упражнения;
общение;
творческий подход;
совместная работа.

Что отпугнет успех


азартность;
злоупотребление вредной едой;
манипуляции.

Домашние дела по лунному календарю

Растущая Луна в Рыбах не дает нам большого прилива сил из-за плохого сочетания стихии Воды с этой фазой. День подходит для того, чтобы разобрать дальние ящики шкафов или антресолей. Благоприятна легкая уборка без чрезмерных усилий. Сегодня можно проводить обряды для защиты дома, зажигания свечей и использования благовоний. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не уходить надолго из дома, особенно в плохом настроении. Вечером после работы лучше побыстрее отправиться домой.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

Не нужно отказывать себе в удовольствии принарядиться. Рыбы любят красоту, а значит, сегодня можно выглядеть необычно. Главное — помнить, что во всем хороша мера. Приветствуются светлые и теплые цвета, но их лучше разбавлять темно-синими оттенками и черным. Излишне яркие и ядовитые оттенки могут привести к дисгармонии.


В качестве талисмана выступит Водный камень авантюрин. Он поможет вам определиться с важными делами на день. Также стоит обратить внимание на аквамарин. Его воздействие будет положительным и успокаивающим. Он подарит веру в себя. Из украшений отдайте предпочтение также изделиям из серебра и платины.

Любовь и общение в 4-й лунный день

Нынешние лунные сутки помогут парам победить разлад в отношениях, поэтому вместо обострения лучше заняться решением конфликтов. Вторник станет хорошим днем для встречи с родными и друзьями, поэтому даже интровертам лучше не сидеть дома до самого вечера. День удачен для знакомств и необычных свиданий.


Болезненная тема сегодняшнего дня — самооценка. Уязвить и задеть самолюбие собеседника окажется легче обычного, что точно не сыграет вам на руку в разговорах с родственниками или друзьями, но окажется хорошим способом поставить на место недоброжелателей.

Финансы и работа 27 декабря

Растущая Луна благоприятна для приобретений, но от крупных покупок, особенно непродуманных, лучше отказаться: увлекающиеся и не особо внимательные Рыбы могут привести к проблемам, если вы будете тратить больше денег, чем нужно. Склонность к нерациональным тратам сегодня довольно высока.

Необходима осторожность при заключении сделок: внимательно читайте договоры, контракты, любые документы, которые подписываете. Попытки выслужиться перед начальством сегодня не принесут результатов. Не верьте льстивым речам манипуляторов. На растущей Луне в Рыбах эффективнее работают ритуалы для приумножения дохода.

Настроение и здоровье по лунному календарю


В 4-й лунный день рекомендованы умеренные нагрузки и активный отдых. Бить рекорды в спортзале или на рабочем месте не стоит, так как Луна только начинает расти, можно заработать переутомление и разочароваться в себе. А вот небольшая пробежка, прогулка, гимнастика и йога пойдут вам на пользу.

В целом, нежелательны монотонные и скучные занятия, хотя вспыльчивым людям они сегодня, наоборот, помогут привести эмоции в порядок. Положительное воздействие на психику окажут медитации, разговоры по душам, релаксация.

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По материалам: dailyhoro.ru

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