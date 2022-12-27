. Мария Шарапова показала в Рождество фото 5-месячного сына Теодора с папой-Санта-Клаусом

35-летняя теннисистка и молодая мама Мария Шарапова наслаждается материнством, публикуя редкие фото с сыном. Мария Шарапова нечасто показывает личную жизнь. но в Рождество сделала исключение и поделилась снимком, на котором запечатлела мужа Александра Гилкиса и их крошку-сына Теодора.Малыш заметно подрос, ему пять месяцев, и он уверенно держит голову, а также заметно интересуется грызунком, к которому тянет крохотные пальчики. Гилкс склонился над ним в шапочке Санта-Клауса.«Санта великолепно справляется с заменой подгузника, кто-то знает? Счастливого Рождества!» — написала звезда спорта на рождественском фото. Напомним, что для Шараповой сын стал первым ребенком. С Гилксом они состоят в отношениях с 2018 года.