. Мария Шарапова показала в Рождество фото 5-месячного сына Теодора с папой-Санта-Клаусом
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Мария Шарапова показала в Рождество фото 5-месячного сына Теодора с папой-Санта-Клаусом

Мария Шарапова показала в Рождество фото 5-месячного сына Теодора с папой-Санта-Клаусом
35-летняя теннисистка и молодая мама Мария Шарапова наслаждается материнством, публикуя редкие фото с сыном. Мария Шарапова нечасто показывает личную жизнь. но в Рождество сделала исключение и поделилась снимком, на котором запечатлела мужа Александра Гилкиса и их крошку-сына Теодора.
Малыш заметно подрос, ему пять месяцев, и он уверенно держит голову, а также заметно интересуется грызунком, к которому тянет крохотные пальчики. Гилкс склонился над ним в шапочке Санта-Клауса.
«Санта великолепно справляется с заменой подгузника, кто-то знает? Счастливого Рождества!» — написала звезда спорта на рождественском фото. Напомним, что для Шараповой сын стал первым ребенком. С Гилксом они состоят в отношениях с 2018 года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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