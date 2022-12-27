. МегаФон обеспечил связью «Лахта Центр»

МегаФон обеспечил высокий в Европе и самый северный в мире небоскреб «Лахта Центр» качественной связью и высокоскоростным интернетом. Уникальный проект предусматривает размещение ключевого оборудования за пределами комплекса. «Лахта Центр» построен с использованием современных технологий энергоэффективности и автономности.

За пределами комплекса построен отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. ЦОД оснащен по 1-й категории надежности – имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4*. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется. Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящими по географически разнесённым маршрутам, что гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.

Мегафон

*БИГ4