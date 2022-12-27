. МегаФон обеспечил связью «Лахта Центр»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МегаФон обеспечил связью «Лахта Центр»

МегаФон обеспечил связью «Лахта Центр»

МегаФон обеспечил высокий в Европе и самый северный в мире небоскреб «Лахта Центр» качественной связью и высокоскоростным интернетом. Уникальный проект предусматривает размещение ключевого оборудования за пределами комплекса. «Лахта Центр» построен с использованием современных технологий энергоэффективности и автономности.

За пределами комплекса построен отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. ЦОД оснащен по 1-й категории надежности – имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4*. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется. Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящими по географически разнесённым маршрутам, что гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.

Мегафон

*БИГ4

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Роботы Boston Dynamics и елка, которую им никак не победить
Роботы Boston Dynamics и елка, которую им никак не победить
Награды «Игра года» уже собрали 8 проектов из Game Pass, но главная игра года — Elden Ring
Награды «Игра года» уже собрали 8 проектов из Game Pass, но главная
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 112 случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 112 случаев COVID-19
27 декабря в Октябрьском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии
27 декабря в Октябрьском округе Иркутска произошло аварийное
МегаФон обеспечил связью «Лахта Центр»
МегаФон обеспечил связью «Лахта Центр»
Преимущества заказа разработки сайта
Преимущества заказа разработки сайта
Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских самолетов
Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских
Военнослужащий из Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время спецоперации
Военнослужащий из Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время
Крытый ледовый каток в Пади Долгой будет носить название «Иркутск»
Крытый ледовый каток в Пади Долгой будет носить название «Иркутск»
Водитель большегруза погиб при ДТП в Шелеховском районе, врезавшись в деревья
Водитель большегруза погиб при ДТП в Шелеховском районе, врезавшись в
В России собрались заморозить цены на сахар
В России собрались заморозить цены на сахар
Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом
Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом

Топ на сегодня

Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области
Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных
Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян
Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной ковидом актрисы
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной

Еще по теме

Петербургский «Лахта-Центр» стал самым высоким зданием в европейских странах
«Заоблачный атлант»: недостроенный Лахта-центр стал самым высоким зданием в Европе
На «Лахта-центр» установили шпиль. Небоскреб достиг заключительной высоты в 462 метра
Госстройнадзор Петербурга разрешил эксплуатировать «Лахту Центр»