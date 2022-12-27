. Минцифры призвало одну категорию россиян обновить приложение «Госуслуги»
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Минцифры призвало одну категорию россиян обновить приложение «Госуслуги»

Минцифры призвало одну категорию россиян обновить приложение «Госуслуги»В Минцифры призвали владельцев смартфонов на Android обновить приложение «Госуслуги»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) призвало владельцев смартфонов на операционной системе Android обновить приложение «Госуслуги». Обновление позволит этой категории россиян сохранить безопасности данных, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Обновите приложения "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" на ОС Android. Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — говорится в сообщении.

В ведомстве также порекомендовали пользователям включить автообновление приложений в настройках устройства. «В этом случае у вас всегда будет актуальная и рабочая версия», — добавили там.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует заняться поиском уязвимостей на «Госуслугах». Глава министерства Максут Шадаев указал, что портал прежде подвергался многочисленным хакерским атакам. Однако последние атаки, по его словам, практически не нанесли ущерба.

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По материалам: lenta.ru

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