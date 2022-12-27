. Моргенштерн сходится и расходится с бывшей женой
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Моргенштерн сходится и расходится с бывшей женой

Моргенштерн сходится и расходится с бывшей женой
Рэпер Моргенштерн никак не может забыть свою бывшую жену. Прошло чуть больше полугода после громкой свадьбы Моргенштерна и Дилары, когда они объявили о разрыве. Однако потом бывшие поняли, что поспешили с серьезным решением. *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. В последнее время рэпер и его бывшая жена часто отправлялись на свидания в разных городах, а очевидцы снимали каждую их встречу. Несмотря на доказательства, пара не признавалась в том, что снова вместе. Однако сегодня Моргенштерн подтвердил, что они воссоединялись. Влюбленные ходили на концерты и даже пробовали снова жить вместе. Их попытка оказалась неудачной, и теперь музыкант объявил: месяц назад они разошлись окончательно.
Фанаты переживают. «Может, это их стиль — сходиться и расходиться. Удачи в любом случае!»; «Алишер до сих пор любит Дилару, по нему видно. Грустно, они так хорошо вместе смотрелись»; «Больно, конечно, но, может, через время что-то и получится», — надеются они. Напомним, артист не раз признавался в изменах жене, но она прощала его. Девушка даже решилась переехать с Алишером в Дубай, где он скрывался после обвинений в пропаганде наркотиков. Дилара убеждена, что ее муж не справился с навалившимися проблемами. «Не знаю, правильно ли об этом говорить, или нет… Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком — все вызвано переездом из России. Все пошло после этого, — говорила она. — Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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