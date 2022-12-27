. На дорогах в Иркутске и пригороде установили датчики движения и «умные» светофоры

На дорогах в Иркутске и пригороде установили приборы интеллектуальной транспортной системы: датчики дорожного движения, «умные» светофоры и метеостанции. Оборудование уже ввели в тестовую эксплуатацию и в настоящее время заканчивают настройку, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Умные» светофоры призваны повысить пропускную способность некоторых перекрестков: они переключают сигналы, ориентируясь на дорожную ситуациию. Оборудование имеет датчики и искусственный интеллект для маршрутизации машин и пешеходов. Светофоры разместили на повороте в рабочий поселок Маркова, на пересечениях улиц Сергеева и Аргунова, на пересечении объездной Первомайского и улицы Вампилова, перекрестке объездной Первомайского и Улан-Баторской, Байкальской и Пискунова и дорог микрорайон Юбилейный — Мельничная Падь.

Метеостанции будут отслеживать погоду в онлайн-режиме. Их разместили на трех дорогах: Иркутск — Искра, Оёк — Кударейка, Хомутово — Урик — Усть-Куда. Датчики мониторинга дорожного движения установили там, где часто наблюдаются пробки. Оборудование позволит замерить интенсивность движения транспорта. Это въезд в город со стороны Шелехова, микрорайон Луговое, район рынка «Ручей» на бульваре Рябикова, пересечение улиц Сергеева и Аргунова, Улан-Баторской и Лермонтова, Старо-Кузьмихинской и Безбокова. Кроме того, датчики для мониторинга установили на шестом километре автодороги Иркутск — Усть-Ордынский.

Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На них из федерального и областного бюджетов выделено 197 миллионов рублей. Ранее «умный светофор» заработал на пересечении улиц Седова, Тимирязева, Ленина и 3 Июля. Кроме того, пешеходы теперь пересекают проезжую часть через островок безопасности.