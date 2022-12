. Награды «Игра года» уже собрали 8 проектов из Game Pass, но главная игра года — Elden Ring

Завершается 2022 год, и уже почти все крупные игровые (и не только) издания, порталы и журналы опубликовали свои ТОПы, в том числе присудив награды «Игра года». На ResetEra уже начали подводить окончательные итоги, которые однозначно показывают, что главная игра 2022 года — это Elden Ring.

Пользователь ResetEra проанализировал 141 награду «Игра года» в 2022 году, чтобы определить, какие проекты завоевали больше всего столь престижных премий. С огромным отрывом от всех идет игра Elden Ring — у нее 106 наград «Игра года» в 2022 году. На втором месте God of War Ragnarok с 22 наградами, а замыкает тройку Immortality. Стоит сказать, что в этом году отрыв первого места от второго колоссальный — в прошлом году была серьезная конкуренция.

It Takes Two собрала максимум наград «Игра года» в 2021 году

Так выглядит результат анализа «Игра года» к данному моменту, стоит сказать, что сразу 8 игр из Game Pass в этом году удостоились такого звания (игры из Game Pass выделены жирным):

Elden Ring — 106 наградGod of War Ragnarok — 22 награды— 3 награды— 1 награда— 1 наградаCult of the Lamb — 1 наградаJust Dance 2023 — 1 наградаNeon White — 1 награда— 1 награда— 1 награда— 1 награда— 1 награда— 1 наградаWordle — 1 награда

На сайте ResetEra можно ознакомиться с полным списком изданий, которые были проанализированы в ходе исследования, а также с другими его подробностями.