. Наталья Подольская рассказала, как потеряла девственность
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Наталья Подольская рассказала, как потеряла девственность

Наталья Подольская рассказала, как потеряла девственность
Певица Наталья Подольская решила признаться, как у нее случился первый секс. Осенью Владимир Пресняков откровенно рассказал о первом сексуальном опыте. Артист признается, что воспоминания не из самых приятных: женщина носила парик и была значительно старше. Недавно об опыте потери девственности рассказала и супруга артиста Наталья Подольская. На откровения певица решилась в рамках дискуссии о том, стоит ли матери с дочерью вести разговоры на деликатную тему. «Если смотреть правде в глаза, то кто совершил этот акт по реальной любви?» — рассуждала Юлианна Караулова, ставшая гостей шоу Подольской. «Я!» — заявила в ответ Наталья. «И сколько вы встречались?» — «Нисколько! Вообще! Но я его любила!».
Напомним, что еще осенью Владимир Пресняков поделился подробностями первого сексуального опыта. Он признался, что это не самые приятные воспоминания. «Она была из доступных», — так описывал свою избранницу певец.  Юлианна и Наталья также обсудили родительские хлопоты. Так, исполнительница хита «Ты не такой» объяснила, почему приобрела годовалому сыну недвижимость. «Почему уже купили квартиру? Потому что появилась возможность, в ней поучаствовал сын, то есть в общей сумме есть и материнский капитал. Подумала, что это будет честно. Рассчитываю сделать там ремонт. Скорее всего, буду ее сдавать. Для нас квартира маленькая — 65 квадратных метров», — поделилась Караулова в YouTube-шоу «Ваша Наташа».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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