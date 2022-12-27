. Наталья Подольская вломилась в туалет Юлианны Карауловой

Артистка рассказала о досадном недоразумении с певицей Натальей Подольской. Юлианну Караулову и Наталью Подольскую связывает близкая дружба, поэтому вполне естественно, что финалистка «Фабрики звезд» согласилась стать героиней нового выпуска YouTube-шоу старшей коллеги «Ваша Наташа» и довольно откровенно поговорить на личные темы: о первых отношениях, беременности, родах, воспитании ребенка. Однако в ходе беседы она поделилась историями не только о себе, но и о Подольской, причем непреднамеренно выставила певицу не с лучшей стороны.Караулова рассказала, что во время беременности ей запретили активно двигаться, потому что у нее несколько раз возникала угроза выкидыша. В итоге артистка восемь месяцев почти не вставала с кровати, но старалась сохранять трезвость рассудка даже в последние недели перед родами, чего не скажешь о ее окружении. Паникершей оказалась и Подольская, которая на тот момент хоть и успела второй раз стать мамой, однако относилась к состоянию Карауловой с предельной серьезностью. Юлианна рассказала, что однажды певица подняла настоящий переполох, наведавшись к ней в гости. «Я пошла в туалет — и такая говорю: «Ой!». После этого Наташа начинает ломиться мне в дверь, как будто я уже рожаю, и кричать: «Юля, Юля, что у тебя там случилось? Срочно выезжаем!», — описала Караулова излишне эмоциональное поведение подруги, которая не смогла держать себя в руках.