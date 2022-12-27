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Названы лучшие зарубежные фильмы 2022 года

Названы лучшие зарубежные фильмы 2022 года«Топ Ган: Мэверик» и «Солнце мое» названы зарубежными фильмами 2022 года

Киноканал Cinema назвал «Абсолютный топ» лучших зарубежных фильмов 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет ТАСС.

«На первом месте драматический боевик с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик" — продолжение фильма 1986 года "Лучший стрелок", в котором актер также сыграл главную роль. Это самый кассовый фильм года, собравший в мировом прокате почти 1,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Второе место в рейтинге досталось фильму «Солнце мое», который стал дебютом в режиссерской карьере Шарлотты Уэллс, а третье — картине «Тар» Тодда Филда с Кейт Бланшетт в главной роли.

В «Абсолютный топ» лучших проектов, снятых за рубежом, также попали «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, «Иа» Ежи Сколимовского, «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Без медведей» Джафара Панахи, хоррор «Нет» Джордана Пила и «Событие» Одри Диван. В десятке лучших оказался триллер южнокорейского режиссера Пак Чхан-ука «Решение уйти».

Ранее журнал Variety опубликовал список ста лучших фильмов в истории кино.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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