. Ольга Бузова наехала на музыкального критика

Сергей Соседов обидел Ольгу Бузову. Сергей Соседов и Ольга Бузова состоят в жюри белорусского шоу «Фактор.BY». Звезды, мягко говоря, не ладят. Музыкальный критик то и дело нелестно отзывается о телеведущей, считая, что она слишком возомнила о себе. Соседов в очередной раз решил поставить Олю на место, подчеркнув, что на самом деле она не является профессионалом в певческом деле. «Оля Бузова не работает с участниками. Она рассказывает сказки, мол, занята и живет проектом. Не видел ее ни на одной репетиции. Это все понты. Терпеть не могу понты, мне это чуждо! Ей надо не выступать, а помалкивать и слушать, что я говорю! Я молчу до поры до времени, но терпение может лопнуть, если меня заденут!» — посетовал 54-летний музыкальный критик в беседе с журналистами. Что касается Бузовой, то она давно привыкла к критике в свой адрес со стороны коллег. Так, в одно время о ней нелестно отзывался певец Виктор Салтыков, который в свое время со скандалом развелся с Ириной Салтыковой. Телеведущая молчать не стала и резко ответила ему.«Появился всеми забытый герой, для многих уже даже неизвестный. Ликуйте, ведь для вас настал последний звездный час! Вы так меня ненавидите! Но хочу заметить, что только благодаря моей личности о вас сегодня пишут. Вы назвали меня позором страны — девочку, которая добилась всего своим трудом?! Девочку, которая выросла на глазах у этой самой страны… Девочку, которая показывает на своем примере, что не нужно бояться… Это позор страны? Позор — это такие недомужчины, как вы, Виктор, бросающие своих детей и не платящие алименты! Такие ради мимолетного напоминания о себе готовы оскорблять девушку!» — сетовала она. Звезда также подчеркивала, мол, некоторые личности упоминают ее ради собственного пиара. «Я на другом конце света! Спокойно снимаю свое новое шоу для ТНТ. В это же время из Москвы приходят новости, в которых забытые артисты и телеведущие оскорбляют меня самыми низменными словами. Я сейчас не пою, не танцую, меня нет на ТВ, не даю интервью, не играю во МХАТе… Меня даже в стране нет! Чем я сейчас-то вам мешаю?! Всем на заметку: можете не любить Бузову, но не трогайте Олю!» — негодовала экс-ведущая «ДОМа-2».