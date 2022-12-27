. Ольга Орлова выгнала члена семьи ради мужчины

Певица и ведущая Ольга Орлова рассказала о проблемах в семье. Артистка никогда не проходит мимо чужой беды, особенно если в неприятность попало беззащитное животное. До недавнего времени она заботилась о четырех собаках, каждую из которых она спасла от тяжелой судьбы. Животные живут в особняке Орловой на правах полноценных членов семьи, которым разрешено всё — даже спать в кровати хозяйки. Недавно в дружной компании питомцев появилась «новенькая». В сентябре Орлова подобрала бездомного котенка Соню, однако его не приняла одна из живущих в доме собак. Певица надеялась, что сможет приучить шарпея по кличке Бруно к общению с очаровательной кошечкой. Но на данный момент ради безопасности она отселила нового питомца в дом охраны.«Есть один парень, который никак её не примет. Поэтому пока Соня живет в доме охраны. Дина ходит ночевать к ней. В январе буду пытаться приучать всех жить в одном доме», — планирует Орлова. Хорошо бы уладить эту проблему до того, как в семье Ольги случится ещё одно, но уже более важное прибавление. Как известно, в феврале ведущая шоу «Дом-2» станет мамой во второй раз. Она долго шла к исполнению заветной мечты и до долгожданной беременности перенесла несколько неудачных попыток попыток ЭКО. При этом у неё напрочь отсутствует страх перед родами. Ольга уверена, что всё будет хорошо и уже скоро она будет нянчиться с дочкой.