. Операторы начали уведомлять абонентов о росте тарифов на связь

Клиенты крупнейших сотовых операторов начали получать уведомления о планируемом росте тарифов. Как пишут "Ведомости", это коснулось абонентов "Мегафона" и Tele2. МТС сообщила своим клиентам о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета. "Билайн" обзванивает клиентов и предлагает подключить дополнительные платные услуги.

Согласно законодательству, операторы должны не менее чем за две недели до изменения цен на связь уведомить о планах Федеральную антимонопольную службу. В ФАС поступило такое уведомление от Tele2, а от "Мегафона" не поступало. При этом представители обоих операторов подтвердили данные о "пересмотре цен". О планах операторов известно и в Минцифры. Ведомство в формирование тарифов "не вмешивается".

В Tele2 сообщили, что внешняя ситуация оказала влияние на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами. Теперь компания вынуждена повысить стоимость услуг, чтобы не допустить деградации качества сервисов. В "Мегафоне" рост стоимости также объяснили увеличением затрат компании на закупку оборудования и эксплуатацию сети. Как уточнил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, операторам в 2023 году придётся повысить свои затраты на закупку и обслуживание оборудования в среднем на 25-30%. Из-за ухода популярных брендов у операторов заметно упали продажи в салонах связи. Мобильная связь в стране продолжает оставаться достаточно дешевой по сравнению с другими мировыми рынками.

В октябре Минцифры решило отложить отключение России от стандарта связи 3G как минимум до 2025 года в крупных городах и до 2027 года в регионах. Ранее предполагалось, что операторы закончат основной перевод частот этого стандарта на 4G уже к 2025 году, но проблемы с доступностью оборудования из-за перебоев с поставками оказались сдерживающим фактором.