. Первые российские автомобили "Москвич 3" уже поступили в продажу (3 фото)
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Первые российские автомобили "Москвич 3" уже поступили в продажу (3 фото)

Первые российские автомобили "Москвич 3" уже поступили в продажуКак и обещали в России, до конца года первые автомобили "Москвич 3" появятся в дилерских центрах. Всего же обещают несколько тысяч таких машин и планы по возрождению легендарной марки грандиозные. Кстати, и цены на него тоже не самые маленькие.


Цена вопроса - бензинового варианта на механике составляет от 1,97 млн, на вариаторе — 2,03 млн, а версия-электромобиль — 3,5 млн.
Какую берем?

Первые российские автомобили "Москвич 3" уже поступили в продажу
Первые российские автомобили "Москвич 3" уже поступили в продажу
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По материалам: trinixy

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