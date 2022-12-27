. Первые российские автомобили "Москвич 3" уже поступили в продажу (3 фото)

Как и обещали в России, до конца года первые автомобили "Москвич 3" появятся в дилерских центрах. Всего же обещают несколько тысяч таких машин и планы по возрождению легендарной марки грандиозные. Кстати, и цены на него тоже не самые маленькие.Цена вопроса - бензинового варианта на механике составляет от 1,97 млн, на вариаторе — 2,03 млн, а версия-электромобиль — 3,5 млн.Какую берем?