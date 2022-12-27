. Петр Чернышев после известия о госпитализации Заворотнюк заметно постарел
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Петр Чернышев после известия о госпитализации Заворотнюк заметно постарел

Петр Чернышев после известия о госпитализации Заворотнюк заметно постарел
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев поразил измотанным видом. Жизнь 51-летнего Петра Чернышева последние несколько лет складывается непросто из-за тяжелой болезни его жены Анастасии Заворотнюк. После того, как у актрисы обнаружили четвертую стадию рака, семья все силы бросила на ее лечение, однако положительной динамики не наблюдается, состояние звезды «Моей прекрасной няни» продолжает ухудшаться. Недавно выяснилось, что супругу спортсмена вновь положили в больницу – она находится в одной из частных клиник Москвы, пребывание в которой стоит немалых денег. Оплачивать же терапию Заворотнюк приходится Чернышеву. Спортсмен принимает участие в различных ледовых шоу Татьяны Навки и трудится не покладая рук, ведь ему приходится обеспечивать не только Анастасию, но и их четырехлетнюю дочь Милу, появившуюся на свет незадолго до болезни актрисы.
А помогает спортсмену в заботе о малышке только мама Заворотнюк, тогда как старшая дочь знаменитости предпочитает устраивать собственное счастье и этой зимой переехала в другую страну со своих возлюбленным. Не удивительно, что на фоне всех волнений и тревог некогда привлекательный спортсмен выглядит не лучшим образом, а на недавней премьере «История любви Шахерезады» он превратился в седовласого старика и шокировал публику своим видом. Конечно, частично внешний вид Чернышева был обусловлен его сценическим образом, однако фигурист без макияжа и серебристых волос кажется пожилым и измотанным. Поклонники не на шутку беспокоятся за здоровье Петра, который явно с трудом переживает все невзгоды.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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