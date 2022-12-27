. Почти 2 млн школьников поучаствовали в олимпиаде Учи.ру и VK "Безопасный интернет"

Всероссийскую онлайн-олимпиаду "Безопасный интернет" прошли более 1,9 млн российских школьников 1–9-х классов.

Организаторами состязания стали образовательная платформа Учи.ру и VK.

Вопросы олимпиады касались знаний школьников о безопасности в Сети, навыков использования цифровых ресурсов, соцсетей и мессенджеров. Как отмечают организаторы, также задания были направлены на помощь школьникам в вопросах поиска учебной информации в интернете.

Результаты олимпиады показали, что большинство детей пока не знакомы с правилами этичного общения в Сети и не умеют пользоваться интернетом для подготовки к занятиям. При этом больше половины учащихся отлично справились с решением задач, посвященных борьбе с вирусами и техническими неисправностями ПК, а также защитой от фишинга и спама.