. Похудевшая Ирина Пегова поразила осиной талией на премьере «Оливье»

Актриса Ирина Пегова посетила премьеру фильма «Оливье» в платье с кружевным воротничком, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Ирина Пегова уже давно строит карьеру в кино. Она в свои 44 года продолжает следить за внешностью. За последние два года актриса преобразилась. Она не скрывала, что решила похудеть. Все чаще звезда появляется на телевизионных передачах. Она не боится подчеркивать свои достоинства. На этот раз артистка посетила премьеру фильма «Оливье». Для красной дорожки Пегова решила облачиться в лаконичный и женственный лук. Она предстала в платье миди каштанового цвета с кружевным воротником «Клодин». Актриса подчеркнула свою постройневшую фигуру. Она показала осиную талию. Ирина дополнила лук ботинками в тон. Волосы она аккуратно собрала.Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Ирина, какие же у вас потрясающе красивые, выразительные, необыкновенные глаза!», «Вы прекрасны с любым цветом волос, но шатенкой просто обалденно», «Как вы похудели», «Непривычно видеть вас в таком наряде», «Вы стройняшка», — откликнулись подписчики в Сети.