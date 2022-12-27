Пользователи стараются дорисовать динозавра так, чтобы было понятно, что они точно люди, а не нейросеть
В последнее время искусственный интеллект буквально захватил интернет-пространство. В связи с этим стало появляться множество шуток (а может и не шуток вовсе) о том, что вскоре ИИ полностью заменит человека. Но человеческое ополчение решило взять ситуацию в свои руки и доказать, что никакой сверхразум не сможет этого сделать.
Пользователь Твиттера запустил тред, в котором предложил всем желающим закончить изображение Ти-Рекса так, чтобы сразу стало понятно, что здесь главный альфа — человек. Ну, творчество ребят сомнений не вызывает — такое могли создать только люди!
Дорисуйте эту картинку так, чтобы доказать, что ИИ вас не заменит
Какой такой ИИ?
Тушка, рука, рука, хвостик.
Модники-сковородники
Вот это поворот!
Младшенький
Нет, ну были, конечно, определённые подозрения
Все те, кто участвовал в этом челлендже, дали своей фантазии разгуляться на полную катушку!
Гламурный Рекси
Гав-гав, рррр
Что-то на вымершем
Мамааааа, джаст килд э мээээн
Карающие лапули
Вперёд, пушистые береты!
Шах и мат, нейросеть!
ИИ не мог бы сделать что-то настолько [фиговое]
Считаем, что в данном случае счёт 1:0 в пользу двуногих! К слову, это не первый раз, когда данный динозавр стал героем творческого челленджа. Вот тут вы можете взглянуть, как это было в прошлый раз.