. Пользователи стараются дорисовать динозавра так, чтобы было понятно, что они точно люди, а не нейросеть

В последнее время искусственный интеллект буквально захватил интернет-пространство. В связи с этим стало появляться множество шуток (а может и не шуток вовсе) о том, что вскоре ИИ полностью заменит человека. Но человеческое ополчение решило взять ситуацию в свои руки и доказать, что никакой сверхразум не сможет этого сделать.

Пользователь Твиттера запустил тред, в котором предложил всем желающим закончить изображение Ти-Рекса так, чтобы сразу стало понятно, что здесь главный альфа — человек. Ну, творчество ребят сомнений не вызывает — такое могли создать только люди!

Дорисуйте эту картинку так, чтобы доказать, что ИИ вас не заменит

Какой такой ИИ?

Тушка, рука, рука, хвостик.

Модники-сковородники

Вот это поворот!

Младшенький

Нет, ну были, конечно, определённые подозрения

Все те, кто участвовал в этом челлендже, дали своей фантазии разгуляться на полную катушку!

Гламурный Рекси

Гав-гав, рррр

Что-то на вымершем

Мамааааа, джаст килд э мээээн

Карающие лапули

Вперёд, пушистые береты!

Шах и мат, нейросеть!

ИИ не мог бы сделать что-то настолько [фиговое]

Считаем, что в данном случае счёт 1:0 в пользу двуногих! К слову, это не первый раз, когда данный динозавр стал героем творческого челленджа. Вот тут вы можете взглянуть, как это было в прошлый раз.