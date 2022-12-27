. Постройневшая жена Игоря Николаева показала изящную фигуру в пикантном наряде

Жена Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова заметно похудела. Юлия Проскурякова в этом году успела основательно подготовиться к празднованию Нового года. Певица заметно похудела, избавившись от лишних килограммов, за которые её иногда критиковали в Сети. Теперь она может без стеснения надевать самые смелые наряды.Накануне преобразившаяся певица побывала в гостях у друзей. Туда она пришла в черном платье с эффектной линией декольте и высоким разрезом до бедра. Облегающий наряд подчеркнул тонкую талию звезды, а игривые элементы добавили её образу сексуальности.«Прекрасный предновогодний вечер был вчера, спасибо! Надеюсь, что принесут нам удачу в 2023-м году»,— написала Проскурякова о проведенном вечере в гостях. Между прочим, на предновогоднюю вечеринку она пришла вместе со своей дочкой. Пока взрослые подводили итоги года и строили план на следующий, семилетняя Вероника играла с кроликами, которые по китайскому календарю являются символом 2023 года.Пока Проскурякова блистает на мероприятиях в сногсшибательных нарядах, восхищая окружающих своей идеальной фигурой, её муж Игорь Николаев активно снимается в «голубых огоньках». Кстати, в этом году операторы стараются не брать крупные планы с композитором, так как он сейчас находится не в лучшей форме. В Сети есть фото, на которых он запечатлен с опухшим и покрасневшим лицом.