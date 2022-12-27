. Правила встречи 2023 года: как просить Черного Водяного Кролика об исполнении желаний

Тигр уступает свое почетное место хозяина года Кролику. Это доброе, ласковое животное, которое ориентировано на семейные ценности. Каждый, кто будет с любовью и заботой относиться к ближнему, наверняка получит дополнительный бонус к карме от покровителя 2023 года. Биоэнерготерапевт и астролог Мирелла Гасанова объяснит, как наладить связь с этим животным и как правильно просить Черного Водяного Кролика об исполнении желаний.

Притягиваем удачу в дом

Согласно китайским верованиям, кролик — животное, которое символизирует семейное счастье, удачу, благополучие. Именно поэтому стоит обзавестись его фигурками и расположить их в разных комнатах своего дома.

В спальне можно поставить парные статуэтки, чтобы между мужчиной и женщиной всегда были любовь и гармония.

В прихожей — кролика с монетками, чтобы финансовые потоки притягивались в жилище.

Возле елки можно расположить кролика с морковкой, что будет означать много приятных сюрпризов в следующем году.





Если человек мечтает встретить свою вторую половинку, то над его кроватью нужно повесить календарь с изображением двух кроликов. Таким образом, покровитель года будет связан с течением времени, когда вы наконец должны обрести любовь.

Что лучше надеть на праздник: советы астролога

В 2023 году у нас появился чудесный повод надеть элегантное классическое черное платье и при этом не выглядеть странно в такой яркий праздник, как Новый год. Черный Кролик намекает, что есть базовые цвета, которые никогда не выходят из моды, а в 2023 еще и притягивают удачу.

Но темный наряд обязательно нужно разбавить элементами декора или аксессуарами светлых «водных» оттенков, так как Кролик не только Черный, но и Водяной. Отлично подойдут серебряные изделия, а также камни голубого и синего цветов, к примеру, аквамарин.

Однако год Кролика также называют годом Кота, потому к черному можно смело добавлять другие цвета исходя из окраса этого животного. Будут кстати даже полосатые вещи, но не «тигровые», потому что год Тигра мы как раз провожаем.





С кем и как отмечать

Кролик — животное, которое не любит неродственное ему окружение, потому выбирать для встречи Нового года компании незнакомых вам людей не стоит. Лучше окружить себя близкими и родными. Кролик одобрит укрепление связей внутри семейства и подарит вам свою благосклонность. Шумные вечеринки и громкая музыка пугают животное, потому отмечать лучше в спокойной, тихой обстановке.

Как украсить дом

Приятной обстановкой для Кролика будет такая, где нет никаких намеков на символы другого года, спокойный, неагрессивный декор в лайтовых тонах. Украшать елочку нужно синими и зелеными шарами, потому что такие оттенки максимально приближены к естественной среде обитания Кролика. Главное, не оставить никаких намеков на предшественника Тигра, потому что наш пушистый товарищ сильно его испугается.

Что подать на стол

Конечно, меню людей сильно отличается от вкусовых предпочтений Кролика, но зелень и овощи мы тоже любим. Потому чем больше их будет на столе, тем лучше не только для Кролика, но и для нашего пищеварения. Из более «серьезных» блюд можно приготовить свинину, курицу или рыбу.

Как правильно просить Черного Водяного Кролика об исполнении желаний

Итак, мы подошли к главному вопросу. Все остальные пункты соблюдены, потому можно надеяться на то, что Черный Водяной Кролик оценит наши гостеприимные старания и исполнит желание, которое мы загадаем.





Для этого на листке напишите в подробностях все свои желания, а затем, в новогоднюю ночь, зачитайте их у фигурки Кролика. Важно быть максимально конкретным, потому что если вы понимаете, чего хотите лишь приблизительно, то и получите только то, что приблизительно похоже на вашу мечту. Отнеситесь к ритуалу со всей серьезностью, ничуть не сомневаясь в силах покровителя 2023 года.