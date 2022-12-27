. Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень запрещенного в сети контента

Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень запрещенного в рунете контента

Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, который запрещен в российском сегменте интернета. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь ЛГБТ-пропаганда и информация, пропагандирующая педофилию или смену пола, также стала основанием для внесения сайтов или страниц сайтов в реестр.

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 декабря. Он предусматривает запрет на распространение информации об однополых сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, закон запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.

Разработанный более чем 300 депутатами документ был принят парламентариями в ноябре. В пояснительной записке к закону депутаты объясняли значение расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только на неокрепшую психику детей, но и на демографические показатели.