. Преимущества заказа разработки сайта
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Преимущества заказа разработки сайта

Если вы – владелец сайта в интернете, то, скорее всего, вы сталкивались с проблемой его продвижения и привлечением потенциальных клиентов. С некоторыми трудностями также сталкиваются те, кто только хочет создать новый сайт, так как для этого необходимо иметь IT-навыки. Оптимальным решением в обеих ситуация будет обращение в специализированную компанию Trinet Group, в которой можно заказать разработку сайта и его техническое сопровождение. Специалисты также способны решить поставленные вами бизнес-задачи и значительно увеличить интернет-продажи с вашего ресурса.

Услуги компании

На сегодняшний день на сайте компании большой популярностью пользуются 3 услуги:

  • разработка web-проектов с готовыми решениями. Программисты подбирают готовые решения (со своих проверенных источников или ваших предложений), адаптируют и корректируют их под ваши требования по бизнесу. Также решения адаптируются для легкого нахождения в поисковой системе. Вся разработка осуществляется в кратчайшие сроки, обычно этот процесс занимает до 3-х недель;
  • индивидуальная разработка web-проектов. Сайты, которые чаще всего создаются под ключ с самого нуля под полным контролем IT-специалистов. При этом особое внимание уделяют проработке визуальных и функциональных составляющих сайта, которые может потребовать заказчик. Срок разработки составляет в среднем 3-4 месяца;
  • техническое обслуживание сайтов. Услуга, которая подразумевает под собой присмотр и контроль за техническим состоянием и функционированием сайта без ошибок или зависаний. При выявлении недочетов ошибка будет устранена как можно быстрее, чтобы не растерять клиентов. Такая работа выполняется почасово.

Преимущества работы с компанией

Компания практикует комплексный подход к разработке любого индивидуального заказа. Это помогает сосредоточиться на работе и создать четкий план действий. Первым делом специалисты собирают всю необходимую информацию и требования от клиента. После этого начинается анализ и создание практичной и эффективной структуры. На этой основе происходит разработка всего проекта с учетом дизайна сайта и добавления нового функционала на страницу. Финальной стадией является заключительное тестирование. После этого готовый проект передается на личный сервер заказчика. При необходимости сотрудники компании могут осуществлять работы по продвижению вашего ресурса и его раскрутке.

# Бизнес

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