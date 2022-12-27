. Производители промышленных роботов получат субсидии
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Производители промышленных роботов получат субсидии

Производители промышленных роботов получат субсидии

В программу субсидирования станкоинструментальной промышленности включены производители промышленных роботов и робототехнических устройств. Такое постановление Правительства от 16.12.2022 № 2329 вступает в силу 27 декабря.

Напомним, программа господдержки производителей станкоинструментальной продукции действует с августа 2020 года. Ее участниками могут стать предприятия, предоставляющие покупателям скидку на свою продукцию. Теперь такие скидки будут распространиться и на промышленных роботов и робототехнические устройства.

Размер господдержки для каждого претендента на участие в программе определяется индивидуально. Он зависит от объема скидок, зафиксированного в договоре о реализации продукции. Решение о включении предприятия в программу принимает Минпромторг.


Как отмечается на сайте кабмина, субсидирование производителей промышленных роботов и робототехнических устройств направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции, самим предприятиям это позволяет повысить загрузку мощностей и нарастить объем продаж.


# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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