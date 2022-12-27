. Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, которые приводит ТАСС, «жизнь дает повод» каждый раз обсуждать разные вопросы.

Лидеры России и Белоруссии провели двухстороннюю встречу на полях неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, который проходит 26-27 декабря по инициативе Президента РФ.

«Хорошая обстановка, чтобы поговорить и в том числе по серьезным делам, в том числе имею в виду наши двусторонние отношения, — обратился Путин к Лукашенко. - Мы с вами в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно».

В свою очередь, белорусский лидер отметил, что главах двух стран в Петербурге удалось согласовать много вопросов и расставить точки над «i». Многие вопросы обсуждались за чаепитием и «поздно вечером, возвращаясь домой», отметил Лукашенко.