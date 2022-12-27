. Раздать долги и закончить начатые дела: восточный гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года
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Раздать долги и закончить начатые дела: восточный гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года

Раздать долги и закончить начатые дела: восточный гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года

Восточный гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 станет лучшим помощником для людей, которые хотят знать, как им вести себя и что следует делать, чтобы обрести счастье. Каждому следует закончить все дела и раздать долги.

Восточный гороскоп для людей, рожденных в годы Крысы, Быка, Тигра, Кролика, Дракона и Змеи

Крыса

У представителей этого знака будет получаться все, за что они возьмутся. В этом им помогут оптимизм, динамичность и добродушие. Они всегда готовы прийти на помощь и поддержать любого. Добрыми делами они смогут заслужить расположение высших сил.

Бык


С Быками очень часто случаются необъяснимые вещи. Происходящие события станут для них показательными. У многих появится желание начать свою жизнь с чистого листа. В конце недели их ждет приятное знакомство и волнующая встреча.

Тигр

Тиграм нужно постараться, чтобы изменить свою карму. У них появится возможность справиться со своими страхами и комплексами. Время является благоприятным и для поиска спутника жизни. Но знакомиться лучше всего вживую, а не по Интернету.

Кролик

Кроликов на этой неделе ждет дальняя дорога. Возможно, их отправят в командировку либо же эта поездка будет носить личный характер. Не исключено, что близким людям понадобится помощь, и придется ехать в другой город. Успех ждет Кроликов и в работе. Не исключено, что им будет предложена новая должность.

Дракон


Драконам придется навести порядок в своем доме и создать в нем гармонию. На этой неделе им следует как можно больше и чаще делать хорошие поступки, за что они будут вознаграждены. С 26 декабря по 1 января им удастся реализовать все свои задумки и мечты, главное, не сидеть сложа руки, а действовать.

Змея

У Змей эта неделя будет нелегкой, не исключены разногласия с коллегами по работе и с любимым человеком. Но свести к минимуму все конфликты можно, нужно лишь спокойно реагировать на все происходящее. Неделя является неблагоприятной для новых знакомств и развития отношений.

Восточный гороскоп для людей, рожденных в годы Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха, Собаки и Свиньи

Лошадь

Лошадям следует провести в своем доме генеральную уборку, чтобы в чистоте встретить Новый год. Если они будут следовать всем правилам наведения порядка в доме, то им удастся улучшить свою жизнь. Успех им гарантирован как в личной жизни, так и в работе.

Коза


Людям, рожденным в год Козы, следует проявлять осторожность при общении с окружающими людьми, особенно с малознакомыми. Не исключено, что там есть много токсичных людей, которых следует избегать. Защититься от негативного влияния со стороны им помогут талисманы.

Обезьяна

Обезьянам следует настроиться на позитив и праздничную волну — без этого им не будет счастья. В эту неделю они смогут достичь поставленной цели, но только в том случае, если не будут лениться, а начнут двигаться к ней. Удача будет сопутствовать активным и целеустремленным.

Петух

Людям, которые родились в год Петуха, удастся изменить свое мироздание, исправить прошлые ошибки и задуматься над будущим. Во всем этом им будет помогать интуиция. На этой неделе следует доверять лишь своему сердцу, а не слушать советы со стороны. С принятием важных решений тоже не стоит спешить.

Собака


Собакам следует научиться избавляться от страха, тревожных мыслей и идей. В этом им поможет общение с позитивными людьми. Время является удачным, чтобы рассказать о своих переживаниях родным и попросить у них помощи.

Свинья

Рожденным в год Свиньи следует вырабатывать в себе уверенность. В этом им помогут специальные аффирмации, медитации и лекции психологов. Кроме того, на пользу пойдет общение с приятными и успешными людьми. Не исключено, что для достижения цели им предстоит поступиться своими принципами.

# Общество
По материалам: rsute

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