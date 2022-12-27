. Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки в Иркутском районе, где выпал серый снег

Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» провели исследования качества атмосферного воздуха на территории рабочего поселка Маркова Иркутского района, где ранее отметили выпадение серого снега. Результаты исследований показывают, что концентрация вредных веществ находится в пределах нормы. Об этом сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора организовали исследование на территории Иркутского района после обращения местных жителей. За выходные дни 24—25 декабря в Маркова, Мельничной Пади, поселке Березовом выпал серый снег. В региональном управлении Роспотребнадзора IRK.ru ответили, что такой цвет осадки приобрели из-за сажи от печного отопления или ТЭЦ. Природоохранная прокуратура сообщила, что на настоящий момент официальные обращения по этому поводу еще не поступали. В Байкальской энергетической компании подчеркнули, что на Ново-Иркутской ТЭЦ начата проверка корректности работы технологического оборудования.