. Роспотребнадзор возьмет пробы на территориях в Иркутском районе, где выпал серый снег
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Роспотребнадзор возьмет пробы на территориях в Иркутском районе, где выпал серый снег

Роспотребнадзор возьмет пробы на территориях в Иркутском районе, где выпал серый снег

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора организовали исследование атмосферного воздуха на территории Иркутского района. Жители рабочего поселка Маркова и Пади Мельничной обратились в ведомство по факту выпавшего накануне серого снега.

Обращения граждан перенаправлены в МУ Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.

За выходные дни 24—25 декабря в Маркова, Мельничной Пади, поселке Березовом выпал серый снег. В региональном управлении Роспотребнадзора ответили, что такой цвет осадки приобрели из-за сажи от печного отопления или ТЭЦ. Природоохранная прокуратура сообщила, что на настоящий момент официальные обращения по этому поводу еще не поступали. В Байкальской энергетической компании подчеркнули, что на Ново-Иркутской ТЭЦ начата проверка корректности работы технологического оборудования.

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По материалам: irk

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