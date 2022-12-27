. Российские ученые изобрели метод наиболее точно определить качество хлеба и лекарств
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Российские ученые изобрели метод наиболее точно определить качество хлеба и лекарств

Российские ученые изобрели метод наиболее точно определить качество хлеба и лекарств

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали аппарат, способный с высокой точностью измерять качество медицинской, фармацевтической и сельскохозяйственной продукции — трехэлементный резонансный двухполюсник. Ранее существовавшие методы предполагали большую погрешность в измерении, пишет "Коммерсантъ".

Инновационный прибор относится к электроизмерительной технике. По словам специалистов ПГУ, аппарат позволит определять параметры составляющих биологических объектов, датчиков физических величин и электрорадиоизделий, измерительные ячейки которых могут быть представлены трехэлементными резонансными двухполюсниками (электрической цепью).


"Изобретение будет интересно всем, кто определяет качество продуктов или параметров электрической схемы замещения материалов. В первую очередь это медицина, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство. Способ предполагает определение параметров элементов электрической схемы замещения, которые характеризуют объекты измерения. Например, для лекарственных средств, хлебобулочных изделий, измерений воздуха и так далее",— пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры "Электроэнергетика и электротехника" ПГУ Сергей Ларкин.

Ученые используют измерительную цепь для определения того или иного параметра продукции. На практике существует множество измерительных цепей — под каждое конкретное измерение. Сотрудники вуза вывели универсальный алгоритм, позволяющий проводить измерения на единой базе.

"Пищевые продукты, бензин, текстильные материалы, лекарственные средства можно заменить электрической схемой замещения из R-, L-, С-элементов — сопротивления, индуктивности и емкости",— рассказал Ларкин.

Каждый параметр, упомянутый ученым, отвечает за отдельное качество продукции: наличие в ней воды, некоего компонента лекарственных средств или пестицида в овощах и фруктах. Представители университета уверены, что их изобретение уже превзошло весь предшествующий глобальный опыт. Двухполюсник прошел все экспериментальные исследования, в недалеком будущем он позволит любому человеку измерять качественные характеристики продуктов в магазинах, чистоту воды и воздуха.

"На приборе, подобном тестеру, переключателем устанавливаем конкретный продукт, технологический процесс, конкретное качество и внедряем электроды (их два) на проводе в данный процесс. На экране через некоторое время появляются количественные показатели, по предельным значениям которых делаем заключение: можно употреблять продукт в пищу или нет, следует ли скорректировать параметры технологического процесса во время его осуществления и так далее. Если какой-то параметр выходит за пределы, то происходит корректировка техпроцесса", — резюмировал кандидат технических наук, заведующий кафедрой "Электроэнергетика и электротехника" ПГУ Василий Ашанин.

Ранее отечественные специалисты разработали пищевую смарт-упаковку, которая контролирует свежесть рыбы и мяса в режиме реального времени. Изобретение российских ученых также защитит продукты от негативных факторов окружающей среды и снизит скорость микробиологической порчи.

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По материалам: uposters.ru

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