. Российские звезды, ушедшие в мир иной в 2022 году

2022 год унес немало знаменитых актеров, певцов и других деятелей шоу-бизнеса. Уход некоторых из них стал большим ударом для их поклонников.Солист культовой группы «Ласковый май» и кумир миллионов Юрий Шатунов умер 23 июня. Ему было 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность и обширный инфаркт. Известный певец скончался в карете скорой помощи. Пик популярности Шатунова пришелся на середину и конец 1980-х. Весь Советский Союз заслушивался хитами в исполнении мальчишек из оренбургского детского дома. В начале 1990-х группа распалась на волне бешеного успеха. Самые известные песни «Ласкового мая» в исполнении Юрия Шатунова — «Белые розы», «Седая ночь» — по прошествии нескольких десятков лет до сих пор любимы на постсоветском пространстве.Кинодебют Евгении Брик состоялся еще в детстве, в ту пору она снималась в массовках. Мать будущей звезды сама мечтала стать актрисой. Но родители Евгении перед тем, как заниматься карьерой в кино, посоветовали дочери сначала получить образование. Евгения с первого раза поступила в ГИТИС, а в 2001-м стала сниматься. Зрителям актриса запомнилась по фильмам «Стиляги» и «Географ глобус пропил». Артистка находилась на пике популярности, когда зимой 2022-го стало известно о ее смерти. Оказалось, 40-летняя знаменитость долгое время страдала от онкологии, но держала свою болезнь в секрете. Дочь актрисы Зоя и муж - режиссер Валерий Тодоровский живут в США.Александру Яковлеву воспитывала бабушка. Она верила, что внучка должна стать актрисой. После школы Александра поступила в творческий вуз, спустя год снялась в первом советском фильме-катастрофе «Экипаж». Картина принесла Яковлевой первую волну известности, а фильмы «Чародеи» и «Приказано взять живым» закрепили за ней статус звезды. В 90-е Александра ушла из кино. Позже она стала играть в театре, а в 2016-м снялась в ремейке «Экипажа» с Данилой Козловским. В 2019-м Яковлева призналась, что больна онкологией. В январе 2022-го ей удалили опухоль молочной железы. Актрисы не стало весной того же года на 55-м году жизни.Знаменитый певец Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября. Ему было 68 лет. Артист пережил несколько инсультов и долго не появлялся на светских мероприятиях. В историю шоу-бизнеса Моисеев вошел, благодаря эпатажным образам и откровенным текстам песен, которые часто шокировали слушателей. Среди его хитов особую популярность приобрели «Голубая луна», «Петербург — Ленинград», «Звездочка» и многие другие. С возрастом Бориса стала интересовать литературное творчество. В 2007-м артист выпустил автобиографическую книгу «Птичка. Живой звук» и стал задумываться над новым шедевром, но осуществить задуманное не успел. В начале 2010-х состояние здоровья Бориса Моисеева пошатнули два инсульта. Артиста парализовало, но он все равно продолжал радовать поклонников песнями и выступлениями. В 2012 году он выпустил новый альбом, ставший последним в его музыкальной карьере. Однако скоро случился третий инсульт, после которого знаменитость так и не смог оправиться. Борис Моисеев стал затворником. Умер певец дома. Причиной смерти, по заключениям медиков, стал очередной инсульт.Леонид Куравлев родился в обычной советской семье. В школе будущий артист учился плохо, его нелюбимыми предметами были точные науки. Поступать на актерский ему в шутку посоветовала сестра, сказавшая, что там точно не будет ненавистных им дисциплин. Он поступил во ВГИК со второго раза. Кинодебют Куравлева состоялся за год до выпуска — в 1959-м. Слава к актеру пришла в 70-е, когда фильмы с его участием выходили несколько раз в год. В их числе «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня», принесший артисту всесоюзную известность. В 2012-м после смерти жены звезда свел на нет общение с журналистами. Последние годы жизни он провел в хосписе. Там же он и умер зимой 2022 года из-за остановки сердца на 86-м году жизни.Михаил Зеленский должен был стать спортивным врачом, как того хотели родители. Чтобы осуществить это желание, он даже поступил сразу в два вуза. Однако обучение в них он не окончил, решив посвятить жизнь журналистике. Учась на журфаке МГУ, Зеленский начал работать радиоведущим. Затем он попал на телевидение Михаил вел популярные программы на различных федеральных каналах. Жизнь 46-летнего журналиста оборвалась зимой 2022-го после сердечного приступа. Это стало шоком не только для близких телеведущего, но и для его поклонников.Известный со времен «Фабрики звезд» певец камерунского происхождения умер 22 июня в Москве. Ему было 45 лет. Причиной смерти Пьера Нарцисса стали осложнения, вызванные старым заболеванием — редкой формы подагры. Из-за халатного отношения к здоровью и неправильного лечения у Пьера Нарцисса развилась острая почечная недостаточности и начались большие проблемы с поджелудочной железой. Автор хита 2000-х «Шоколадный заяц» был доставлен в больницу и экстренно прооперирован, но врачи не смогли спасти его.Родился Иван Рудаков в режиссерской семье и с детства воспитал в себе любовь к кино. Родители артиста часто обсуждали дома собственные съемки. Сам Иван с первого раза поступил на режиссерский факультет ВГИК, а потом посещал высшие актерские курсы в этом учебном заведении. Иван Рудаков запомнился своими ролями в картинах «Кухня», «Медиум», «Ланцет», «Ванечка», «Не отрекаются любя…», «Цыганочка с выходом», «Эйнштейн. Теория любви», «Соната для Веры», «Алешкина любовь», «Мата Хари», «Комиссарша», «Ищейка» и другие. Незадолго до смерти артист был госпитализирован в тяжелом состоянии и отправлен в реанимацию с коронавирусом. Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет.Трагически сложилась судьба актера и режиссера театра и кино Сергея Пускепалиса. В конце сентября он погиб в ДТП. Сергей Пускепалис запомнился зрителям по многим картинам, среди которых «Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Шифр», «1941. Крылья над Берлином». После его гибели вышла последняя картина с его участием — историческая драма «Сердце пармы». За свой талант и вклад в кинематографическое и театральное искусство актер неоднократно удостаивался престижных премий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», а также приза фестиваля в Карловых Варах. Посмертно был награжден премией «Событие года» в номинации «Мастер-класс года».Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов ушел из жизни в середине мая. Причиной смерти 75-летнего исполнителя стали проблемы с сердцем. Ренат Ибрагимов прославился как обладатель глубокого бархатного баритона. Ему были подвластны композиции любого репертуара — от классической оперы до современных шлягеров. Его называли русским Паваротти, а сам он с удовольствием пел народные песни и всегда прославлял свою малую родину — Татарстан.В феврале не стало народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко. Мечту стать актрисой она унаследовала от матери, которая даже хотела назвать дочь Аидой в честь древнегреческой актрисы. Первые роли актриса сыграла в фильмах «Поэма о море» и «Судьба человека». Всесоюзную известность получила после исполнения роли Натальи в фильме мастера курса, на котором училась во ВГИКе, Сергея Герасимова «Тихий Дон». После этого об артистка на время забыли, она появлялась на экране лишь в небольших эпизодах, пока однажды ее вновь не открыл режиссер Евгений Матвеев. Он снял актрису в фильме «Любовь земная». Также зрители полюбили то, как актриса исполняла песни.Здоровье Зинаиды Кириенко пошатнул коронавирус. Осложнением заболевания стал инсульт.Народный артист России Борис Невзоров скончался на 72 году жизни. Родился 18 января 1950 года в станице Староминской Краснодарского края. В 1967–1968 годах был актером Астраханского государственного театра. В 1975 году Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Прославила артиста роль Ивана Рябова в сериале «Россия молодая». Также актер снимался в фильмах «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака…», «Майор», сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и других.Кинодебют актрисы Анастасии Вознесенской состоялся в 1966-м в фильме «Первая любовь», где она сыграла фронтовую медсестру. Известность к пртистке пришла через год после выхода картины «Майор Вихрь». Позже в фильмографии Вознесенской появились «Гараж», «Вокзал для двоих» и «Авария — дочь мента». Вознесенская играла в театре, в последний раз появившись на подмостках МХТ имени Чехова в 2013-м вместе с мужем Андреем Мягковым. 78-летней артистки не стало в январе 2022-го. Причиной смерти стал коронавирус.Актриса запомнилась зрителям, благодаря ролям в фильмах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Молодая жена», «Старый Новый год», «Любимая женщина механика Гаврилова» и других. Также она была ведущей детских программ на телевидении. Вместе с актером Юрием Богатыревым она участвовала в записи передач «Будильник», «Стихи Агнии Барто» и «Рассказы А. П. Чехова». Наталья Назарова успешно выступала на сцене МХТ им. Чехова. Но счастье актрисы прервал роковой случай. На Наталью Назарову в 1989 году напал неизвестный мужчина. Он ударил женщину по голове тяжелым предметом. Преступника найти не удалось. После полученной травмы у актрисы начались проблемы с психикой, развилась шизофрения. Из театра Назарову уволили. До конца своих дней Наталья, бывшая экранная знаменитость, осталась инвалидом и находилась под постоянным наблюдением врачей. Ушла она в возрасте 72 лет.