. Руководителем разработки «выживача» от Blizzard стал Дэн Хэй





Команда Blizzard в начале 2023 года анонсировала новый проект — некий «выживач», который пока не имеет названия. Известно, что его разработка ведется уже около 4-5 лет, судя по профилям в LinkedIn сотрудников, которые работают над игрой.

В итогах 2022 года студия Blizzard раскрыла информацию о том, кто является генеральным менеджером игры, которая все еще не имеет официального названия. Во главе разработки стоит Дэн Хэй — бывший специалист Ubisoft Montreal, ушедший из студии в 2021 году. Он известен по работе над серией игр Far Cry — именно Дэн Хэй выступал продюсером серии, начиная с Far Cry 3. Учитывая, что игра разрабатывается с 2017 года, Дэн к ее созданию присоединился уже через несколько лет после начала активной работы над проектом.





Напомним, ранее сообщалось, что «выживач» от Blizzard создается по новой франшизе. Это первая новая франшиза для студии после запуска Overwatch. Игра должна выйти на PC и консолях, но пока даты релиза у нее нет.