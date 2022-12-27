. Сбербанк сообщил о смерти управляющего Бурятским отделением Дениса Лепчугова

Байкальский банк ПАО Сбербанк сообщил о скоропостижной смерти управляющего Бурятским отделением Дениса Лепчугова. Карьеру в банке Денис Владимирович начал с должности экономиста управления кредитования Алтайского банка. С 2011 по 2018 год работал заместителем управляющего Алтайским отделением Сибирского банка, с июня 2018 года — управляющим Абаканского отделения Сибирского банка.

Осенью 2021 года Дениса Лепчугова назначили управляющим Бурятским отделением Сбербанка. «Он был талантливым руководителем и надежным другом, всегда имел проактивную позицию, отличался жизнелюбием и оптимизмом. Коллектив Байкальского банка скорбит и выражает соболезнования родным и близким», — написали в сообщении коллеги Дениса Лепчугова.

ПАО Сбербанк