. Сергей Жигунов рассказал, кто у него вызывает биполярное расстройство
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Сергей Жигунов рассказал, кто у него вызывает биполярное расстройство

Сергей Жигунов рассказал, кто у него вызывает биполярное расстройство
Актер Сергей Жигунов высказался об известном артисте.   В день рождения Михаила Боярского Сергей Жигунов рассказал о своих чувствах к актеру. Михаил Боярский 26 декабря празднует свой день рождения. Своим мнением относительно актера поделился Сергей Жигунов.
«Для меня он человек, состоящий из двух половинок. С одной стороны, он мой партнер: мы играли в трех картинах и просто много общались в жизни. Он мой партнер, он мой старший товарищ. Я его очень люблю как человека. Не смею назвать другом в силу разности возраста и масштаба актерского успеха. С другой стороны, конечно же, он для меня и герой многих фильмов моей юности. Я его зритель. У меня «биполярное расстройство» относительно Боярского, потому что, с одной стороны, я его зритель, а с другой — его партнер», — признался Жигунов. Он назвал Боярского «крупнейшей звездой» и пожелал прожить в три раза дольше, чем всем остальным. По материалам издания РИА ФАН.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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