. Шахназаров гонит Владимира Познера вон

Журналист возмущен молчанием ведущего Владимира Познера. Владимир Познер с начала спецоперации фактически пропал с радаров: он не проводит творческие вечера, не ведет шоу и редко общается с прессой. Журналисту Шахназарову не нравится такое поведение мэтра. Многие ждут, что же скажет легендарный ведущий относительного того, что происходит в мире. Он ведь так не выразил свое отношение к спецоперации на Украине, хотя ранее позволял себе достаточно жестко критиковать власть. Журналист Михаил Шахназаров считает, что не стоит ждать от Владимира Владимировича каких-то громких высказываний. У легенды отечественного ТВ три паспорта, поэтому он не станет устраивать себе проблемы в столь преклонном возрасте.«Когда человек начинает выступать в роли ментора, начинает учить всю страну, навязывать свое мнение, то кроме чувства раздражения, у меня это вызывать ничего не может. Знаете, есть моменты, когда пора уходить — из-за возраста. Возраст не влияет положительно на клетки головного мозга, когда за 80 скакануло уже», сказал Михаил Шахназаров. Отметим, что весной Познеру исполнилось 88 лет. Сам он неоднократно говорил, что после 55 почувствовал вторую молодость. Телеведущий ведет активный образ жизни: играет в теннис, путешествует по миру и снимает телепередачи. «То, что скажет Познер… Мне пофиг! На мой взгляд, он хороший, но переоцененный журналист», Михаил Шахназаров. В последнее время Михаил занимает патриотическую позицию, постоянно критикуя уехавших звезд и тех, кто выступает против действий России. Например, ему не понравился поступок Жанны Агалаковой, которая много лет была корреспондентом Первого канала, а после начала спецоперации, решила уйти с главной кнопки страны. «Настолько дешево, когда вы пресс-браслеты резали, мол, ушла из медиа. А что же ты 20 лет делала, тебя угрызения совести не мучили. Что неожиданно открылись чакры?» — возмутился журналист в эфире шоу «Полный абзац».