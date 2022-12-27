. Шанс вернуть переведенные мошенникам деньги оценили

Юрист Виноградов предупредил о низких шансах вернуть переведенные мошенникам деньги

Наше желание сэкономить время и деньги, делая покупки в сети — отличный способ для мошенников разных сортов обогатиться за счет доверчивого покупателя, рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способ вернуть деньги, если человек сделал заказ у мошенников в интернете.

По словам юриста, мошенники используют различные приемы: создают сайты-однодневки с товарами по заниженной цене, группы в социальных сетях с заманчивыми предложениями покупки брендовых вещей, целые сети ложных курьеров, которые якобы должны доставить приглянувшуюся вещь. Эти схемы отработаны с точки зрения психологического воздействия на потенциальную жертву, искусно манипулируют естественным желанием сэкономить, отметил он.

«Несмотря на то, что эксперты по кибербезопасности регулярно публикуют памятки о том, как не попасться в сети таких преступников, доверчивые граждане продолжают добровольно расставаться с деньгами. Как сообщил Центробанк, только за третий квартал 2022 года кибермошенники похитили у россиян почти 4 миллиарда рублей. Причем, по данным регулятора, в основном, у граждан воруют деньги именно при покупке товаров и услуг в интернете», — поделился Виноградов.

Что делать, если отдали деньги мошенникам

«Если вы перевели деньги преступникам добровольно — то есть «купили» какой-то товар или услугу, но в итоге не получили желаемое, то обращаться в банк с просьбой вернуть средства бесполезно. Согласно положению Банка России № 383-П, банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов и не несут ответственности за недобросовестное поведение третьей стороны», — предупредил юрист.

Максимум, что вы можете сделать – обратиться в полицию, рассказал он. Для этого необходимо подготовиться, собрать доказательства обмана. Пригодится все: скриншоты сайта и переписки, выписки с банковского счета. Подать заявление можно в отделении полиции по месту жительства.

Он также обратил внимание, что, к сожалению, статистика не на стороне жертв мошенников. Так, по данным Центробанка, из 4 миллиардов украденных киберпреступниками средств банки вернули гражданам только 3,4 процента от общей суммы хищений (134,3 миллиона рублей). «Поэтому рекомендую быть предельно внимательными при совершении любых онлайн-покупок, особенно на неизвестных сайтах и при подозрительно низких ценах на товар», — подытожил юрист.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, получивших новые банковские карты. Злоумышленники звонят людям через 10-15 минут после доставки карты и предлагают якобы ее активировать.

