. Сирия открыла воздушное пространство для российских гражданских самолетов

Руководство Сирии разрешило российским гражданским самолётам пролетать через воздушное пространство республики. Дамаск попросил Москву предоставить график дальнейших полётов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу службы гражданской авиации Сирии Басема Мансура.

"Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение", — заявил чиновник.

В настоящее время Сирия ждет от России график грядущих полётов через воздушное пространство республики, чтобы обеспечить коридоры для самолетов. Мансур отметил, что руководство страны в состоянии обеспечить безопасный пролет. В настоящее время через Сирию летают в Ливан и Иорданию лайнеры кипрских, иракских, ливанских и иорданских перевозчиков.

В середине декабря около тысячи российских туристов, готовящихся к полету в Египет, застряли в аэропорту Внуково из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты некоторых отечественных авиакомпаний через свое воздушное пространство. Перед рейсами окна регистрации iFly в столичном аэропорту были закрыты, а у стоек пассажиров не ожидали сотрудники перевозчика. Ситуацию прокомментировал МИД, отказавшись считать действия Иордании враждебными.

Авиакомпании из США и стран Евросоюза начали лоббировать отмену санкций против авиационной отрасли России. Перевозчикам особенно важно добиться открытия воздушного пространства для рейсов гражданской авиации, поскольку без такой возможности они проигрывают конкуренцию азиатским компаниям.