. Слонам приготовиться: Как мог бы выглядеть «Властелин колец», если бы его снимали по канонам Болливуда

Интересно, существует ли в мире человек, который бы одинаково сильно любил вселенную «Властелина колец» и индийские фильмы. Да, сочетание довольно экзотичное, но чего в мире только не бывает. Так вот, если такой человек всё же есть, то один из пользователей Пикабу совместно с нейросетью Midjourney⁠⁠ создали ЭТО специально для вас! Представляем вашему вниманию персонажей Средиземья в образе актёров Болливуда. у не прекрасно ли это!

Танцующий Арагорн

Насквозь видит одинаковые родинки

Леголас со взглядом главного злодея

Харе Кришна, Харе Гендальф

Гимли в своей атмосфере

Сколько прелестей на шее и конечностях Голлума!

Возможно, в этом образе Голлум будет добрее и его душа успокоится таким количеством красивых блестяшек. Или нет?

Главный танцор диско

Ладно, видеть и представлять танцующих назгулов — это очень смешно

Так плясал, что аж сапожок потерял

У урук-хаев тоже танцующая душа

Какая страсть! Какая экспрессия!

Ну, хоббиты-то знаменитые кутилы

А Сэм и Фродо оказались сёстрами. В глубине души

Хотели бы мы посмотреть «Властелина» под звуки восточной музыки и танцы слонов! А пока, вы можете взглянуть на персонажей «Гарри Поттера», которых тоже как-то занесло на съёмки в прекрасный Болливуд!