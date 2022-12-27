Слонам приготовиться: Как мог бы выглядеть «Властелин колец», если бы его снимали по канонам Болливуда
Интересно, существует ли в мире человек, который бы одинаково сильно любил вселенную «Властелина колец» и индийские фильмы. Да, сочетание довольно экзотичное, но чего в мире только не бывает. Так вот, если такой человек всё же есть, то один из пользователей Пикабу совместно с нейросетью Midjourney создали ЭТО специально для вас! Представляем вашему вниманию персонажей Средиземья в образе актёров Болливуда. у не прекрасно ли это!
Танцующий Арагорн
Насквозь видит одинаковые родинки
Леголас со взглядом главного злодея
Харе Кришна, Харе Гендальф
Гимли в своей атмосфере
Сколько прелестей на шее и конечностях Голлума!
Возможно, в этом образе Голлум будет добрее и его душа успокоится таким количеством красивых блестяшек. Или нет?
Главный танцор диско
Ладно, видеть и представлять танцующих назгулов — это очень смешно
Так плясал, что аж сапожок потерял
У урук-хаев тоже танцующая душа
Какая страсть! Какая экспрессия!
Ну, хоббиты-то знаменитые кутилы
А Сэм и Фродо оказались сёстрами. В глубине души
Хотели бы мы посмотреть «Властелина» под звуки восточной музыки и танцы слонов! А пока, вы можете взглянуть на персонажей «Гарри Поттера», которых тоже как-то занесло на съёмки в прекрасный Болливуд!