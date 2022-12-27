. Слуцкий считает, что Украина не готова к переговорам с Россией

Украина по-прежнему не готова к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Как писала «Парламентская газета», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 26 декабря заявил, что власти страны хотят провести «мирный саммит» на площадке ООН к концу февраля 2023 года. При этом, по его словам, Россию пригласят на саммит только после «международного суда». В ООН заявили, что генсек организации Антонио Гутерриша готов быть посредником в переговорах.

«Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы — дымовая завеса», — сказал Слуцкий. По его словам, украинская сторона вышла из стамбульского переговорного процесса, выбрав путь эскалации. «Не мы уклонялись от мирных переговоров, не мы устраивали провокацию в Буче», — добавил он.

Депутат также вновь призвал международное сообщество прекратить поставки оружия Киеву и отметил, что ООН следовало бы обратить больше внимания на этот вопрос.